به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ضرورت ارتقای کارکرد بقاع متبرکه از مراکز برگزاری مراسم مذهبی به پایگاه‌های فعال فرهنگی، اجتماعی و قرآنی، از محور‌های اصلی این همایش بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف استان تهران در این همایش با توجه به نقش‌آفرینی امامزادگان در جامعه گفت: بقاع متبرکه باید به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و قرآنی کشور، در تبیین ارزش‌های دینی و انقلابی و خدمت رسانی به مردم نقش‌آفرینی کنند.

محسن مبارکی با اشاره به توانایی‌های فرهنگی و اجتماعی بقاع متبرکه افزود: این اماکن در شرایط حساس فعلی مسئولیت مهمی برای کنترل و باید با بهره‌گیری از توان‌های خود، در مسیر تحقق فرهنگی و اجتماعی و تقویت انقلاب اسلامی گام بردارد.