به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس اداره آموزش و پرورش صومعه‌سرا به مناسبت آغاز هفته کتاب و کتابخوانی درجمع دانش آموزان و فرهنگیان در کتابخانه عمومی این شهرستان به اهمیت کتابخوانی و انس با کتاب اشاره کرد و گفت: بی‌تردید کتابخانه تنها مکانی برای نگهداری کتاب نیست؛ بلکه بستری برای شکل‌گیری پرسش‌های تازه، پرورش اندیشه، کشف استعداد‌ها و گسترش افق نگاه دانش‌آموزان است.

سید محمود رزمگیر افزود: جامعه‌ای که پرسیدن، اندیشیدن و مطالعه را ارج می‌نهد، آینده‌ای آگاهانه‌تر و روشن‌تر خواهد ساخت.

وی گفت: فرهنگیان و دانش آموزان باید ارتباط خود را با کتابخانه‌ها بیشتر کنند و کتاب‌های نفس کتابخانه‌ها بهره‌مند شوند.