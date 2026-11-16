رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان از کشف ۹ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع در شهرستان کارون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر دپوی مقادیر زیادی سوخت قاچاق در انباری واقع در یکی از روستا‌های شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی فرماندهی کارون قرار گرفت.

وی افزود: ماموران بخش سویسه آن شهرستان پس از انجام تحقیقات نامحسوس و حصول اطمینان از دپوی سوخت در محل مذکور طی بازرسی از محل ۹ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با بیان اینکه ارزش سوخت کشف شده توسط کارشناسان ۱۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی راهی مرجع قضائی شد.