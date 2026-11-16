جمعی از پیرغلامان و خادمان پیشکسوت اهل‌بیت (ع) استان اصفهان، برای شرکت در همایش ملی پیرغلامان و خادمان حسینی که از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه به میزبانی شهر ارومیه برگزار می‌شود، اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شورای هیات مذهبی اصفهان گفت: این همایش با هدف تجلیل از مقام و جایگاه پیرغلامان حسینی، پاسداشت سال‌ها تلاش و خدمت خادمان مکتب اهل‌بیت (ع) و انتقال تجربه‌های ارزشمند آنان به نسل جوان برگزار می‌شود.

محمد حسن مهر پرور افزود: پیرغلامان حسینی اصفهان نیز با حضور در این رویداد، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام حسین (ع)، فرصتی برای تبادل تجربیات در زمینه مداحی، مرثیه‌سرایی و ترویج فرهنگ عاشورایی خواهند داشت.

وی گفت: همچنین این حضور، زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌ها، سنت‌ها و پیشینه غنی آیین‌های مذهبی و فرهنگ عاشورایی استان اصفهان به دیگر شرکت‌کنندگان از سراسر کشور فراهم می‌کند.

رئیس شورای هیات مذهبی اصفهان افزود: همایش پیرغلامان و خادمان حسینی از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه در شهر ارومیه برگزار می‌شود و میزبان جمعی از مداحان، ذاکران، پیرغلامان و خادمان مکتب اهل‌بیت (ع) از نقاط مختلف کشور خواهد بود.