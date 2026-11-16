طرح آبرسانی روستای تیلم سوادکوه با اجرای ۶.۵ کیلومتر لوله‌گذاری و احداث ۲ مخزن ذخیره آب، به پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، طرح آبرسانی روستای تیلم شهرستان سوادکوه با اجرای ۶.۵ کیلومتر لوله‌گذاری و احداث ۲ مخزن ذخیره آب، به پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی رسیده است.

سرهنگ رضا سلیمان‌نژاد مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلا مازندران گفت: عملیات اجرایی این طرح با هدف تأمین آب شرب پایدار و بهبود زیرساخت‌های آبرسانی روستای تیلم، از ۱۸ فروردین سال ۱۴۰۵ آغاز شد.

وی افزود: تاکنون ۶.۵ کیلومتر لوله‌گذاری انجام و ۲ مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۱۰ مترمکعب احداث شده است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلا مازندران ادامه داد: با اجرای عملیات برق‌رسانی و تکمیل و راه‌اندازی ایستگاه پمپاژ، امکان بهره‌برداری از این طرح و تأمین آب شرب اهالی روستا فراهم می‌شود.

سلیمان‌نژاد با اشاره به اجرای این طرح در قالب همکاری بسیج سازندگی سپاه کربلا و شرکت آب و فاضلاب مازندران و ذیل قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی (ع)، نقش همکاری دستگاه‌های اجرایی و نیروهای فنی و عملیاتی را در پیشبرد طرح مؤثر دانست.

وی گفت: بسیج سازندگی با استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی و نیروهای متخصص، اجرای طرح‌های زیرساختی و خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار را دنبال می‌کند.