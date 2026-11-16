

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کامران قاسم‌پور، آزادکار پرافتخار کشتی ایران و دارنده دو مدال طلای جهان، با امضای قرارداد به تیم استقلال اراک پیوست تا این تیم را در ادامه لیگ برتر کشتی آزاد همراهی کند.

این کشتی‌گیر جویباری، دو مدال طلای جهانی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و مدال برنز مسابقات جهانی ۲۰۲۵ را در کارنامه دارد و سه بار نیز قهرمان آسیا شده است.

استقلال اراک تحت هدایت غلامرضا محمدی پیش از این موفق به جذب محمد نخودی، امیرعلی آذرپیرا، یونس امامی و چندین آزادکار نوظهور و خوش‌آتیه شده بود.