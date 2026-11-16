معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌ها و اقدامات اضطراری صرفاً بر اساس شاخص آلودگی هوا انجام نمی‌شود، بلکه پیش‌بینی شرایط جوی، میزان پایداری هوا و احتمال وزش باد و بارندگی در این تصمیم‌گیری نقش تعیین‌کننده دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رئیسی در وبینار کشوری هفته جهانی آگاهی از مقاومت میکروبی با اشاره به وضع آلودگی هوا افزود: آلودگی هوا تابع دو مولفه است؛ هواشناسی، پیش‌بینی هواشناسی و پایداری هوا موضوع اول و همچنین میزان آلودگی هوا، موضوع دیگری است که در این زمینه مطرح است.

وی ادامه داد: اگر وضع هوا بیش از ۴۸ ساعت پایدار باشد، با توجه به شرایط تصمیم گرفته می‌شود. همچنین اگر پایداری هوا کمتر از ۴۸ ساعت و تابع شرایطی مانند وزش باد و بارندگی باشد، صرف نظر از آلودگی هوا ممکن است تصمیم دیگری اتخاذ شود.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: هنگامی که میزان آلودگی هوا بیش از ۱۰۰ تا ۱۴۹ به عنوان «ناسالم برای گروه‌های حساس» مطرح و زمانی که میزان آلودگی هوا بیش از ۱۵۰ باشد، شرایط قرمز و برای تمام گروه‌ها ناسالم است.

رییسی با بیان اینکه دو مولفه میزان آلودگی هوا و پیش‌بینی هواشناسی مبنای تصمیم گیری هستند، افزود: ایستگاه‌های سنجش آلاینده در اختیار وزارت بهداشت، سازمان محیط‌زیست و شهرداری تهران قرار دارد که با یکدیگر مرتبط هستند و اطلاعات را دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: پس از مشخص شدن میزان آلودگی هوا و وضعیت جوی، هشدار‌های لازم اعلام یا درخواست تشکیل جلسه به سازمان محیط زیست به عنوان دبیر کمیته اضطرار ارائه می‌شود که در تهران استانداری مسئول این کمیته است.

رئیسی یادآور شد: پنجشنبه هفته گذشته درخواست بررسی شرایط مطرح شد و طبق فرایند تعیین‌شده، از زمان درخواست تا تشکیل جلسه کمیته اضطرار حداکثر ۱۲ ساعت فرصت وجود دارد. بر همین اساس، جلسه روز جمعه تشکیل شد و با توجه به پیش‌بینی پایداری جو برای روز‌های شنبه و یکشنبه و عدد ۱۳۸ استانداری طرح زوج و فرد را اجرا کرد.

وی ادامه داد: امروز دوشنبه با وجود اینکه میزان آلودگی ۱۴۸ است، اما سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده که ظهر امروز (۲۵ آبان) وزش باد و آخر هفته نیز بارش باران خواهیم داشت. اگر پیش‌بینی هواشناسی درست باشد، به دلیل اینکه شاخص عدد آلودگی هوا به بالای ۱۵۰ نرسیده و همچنین وزش باد خواهیم داشت و پایداری هوا وجود ندارد، در حال حاضر تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

دکتر رئیسی در پاسخ به این سؤال که در صورت ادامه پایداری هوا و افزایش شاخص آلودگی به بیش از عدد ۱۵۰، وزارت بهداشت چه واکنشی نشان خواهد داد، گفت: اگر شاخص آلودگی از ۱۵۰ عبور کند یا حتی همین حالا که هنوز این عدد ثبت نشده، اما هواشناسی اعلام می‌کرد که پایداری جو را داریم، باید دوباره اطلاعات بررسی و در صورت لزوم کمیته اضطرار تشکیل شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در پایان گفت: شاخص آلودگی روز گذشته ۱۳۸ بود و خطر برای همه گروه‌ها نبوده است. وزارت بهداشت بر اساس دو متغیر شاخص آلایندگی و وضعیت جوی، درخواست تشکیل جلسه را به دبیر کمیته، یعنی سازمان حفاظت محیط زیست، ارائه می‌کند و تصمیم نهایی درباره اقدامات لازم در جلسه کمیته و با مدیریت استانداری تهران اتخاذ می‌شود.