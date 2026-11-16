معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از شناسایی ۵۹ درصد موارد مورد انتظار مبتلا به HIV در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۲۶۰ نفر شناسایی شده‌اند که ۲۴۲ نفر از آنان تحت درمان قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلسه هماهنگی اجرای پویش اطلاع‌رسانی HIV با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری یزد و جمعی از مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شد.

دکتر مسعود شریفی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، در این نشست با اشاره به آخرین وضعیت شناسایی و مراقبت از مبتلایان به HIV در استان اظهار داشت: تاکنون ۵۹ درصد موارد مورد انتظار مبتلا به این بیماری، معادل ۲۶۰ نفر شناسایی شده‌اند که از این تعداد ۹۰ درصد، معادل ۲۴۲ نفر، تحت درمان قرار دارند.

وی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام و دسترسی به خدمات تشخیصی و درمانی افزود: تشدید بیماریابی، اطلاع‌رسانی گسترده و فراهم کردن دسترسی همگانی به آموزش و خدمات آزمایش HIV از محور‌های اصلی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه است.

پویش اطلاع‌رسانی HIV با عنوان من هم تست اچ‌آی‌وی انجام می‌دهم از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذرماه و با شعار پایان ایدز با دسترسی همگانی اجرا می‌شود.

در این پویش تلاش می‌شود با افزایش آگاهی عمومی، اصلاح باور‌های نادرست، کاهش انگ و تبعیض و تشویق افراد به انجام آزمایش، زمینه شناسایی به‌موقع موارد ابتلا و آغاز سریع‌تر درمان فراهم شود.

مسئولان حوزه سلامت در این نشست بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، اجتماعی و فرهنگی برای گسترش اطلاع‌رسانی و افزایش مشارکت عمومی در اجرای این پویش تأکید کردند.