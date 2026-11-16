وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینی به هموار شدن مسیر کارآفرینان اقتصادی و سیاسی نیاز دارد که اکنون ۳۰ برنامه تحولی در حوزه‌های مختلف از سوی مدیران طراحی شده است.

­به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احمد میدری در برنامه «ایران به توان کارآفرینی» با طرح این پرسش که دولت چهاردهم چه راهبردی برای حل مسائل کشور دارد و تا چه اندازه می‌تواند بر سر آن اجماع ایجاد کند، گفت: ضرورت داشتن هر راهبردی این است که بستر کارآفرینی هم هموار شود. ما هم کارآفرین سیاسی داریم و هم کارآفرین اقتصادی؛ باید ببینیم کارآفرینی سیاسی دولت چهاردهم چه بوده و چه راهبردی برای حل مشکلات دارد.

وی با اشاره به برخی اقدامات دولت در زمینه اصلاح شیوه حکمرانی، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی را نمونه‌ای از حرکت در مسیر راهبردی دولت دانست و افزود: دیروز در دولت جلسه‌ای برای تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی تشکیل شد. موضوع حکمرانی داده‌محور و ایجاد پایگاه‌هایی است که بتوانیم از تصمیم‌گیری بر اساس آمار‌های پراکنده به سمت داده‌محوری حرکت کنیم. این برای تصمیم‌گیری به اندازه نان شب ضروری است که بدانیم داده‌ای که بر اساس آن تصمیم می‌گیریم واقعیت دارد یا حاصل توهم و تصویری نادرست است.

میدری با اشاره به فاصله میان واقعیت‌های میدانی و تصویری که گاهی در فضای رسانه‌ای ساخته می‌شود، گفت: جنگ نشان داد که چقدر ممکن است میان واقعیت و آنچه رسانه‌ها می‌سازند فاصله وجود داشته باشد. ما شاید کشوری بودیم که تصور نمی‌کردیم بتوانیم تا این اندازه راهبردی وارد عملیات نظامی شویم. اینکه در منطقه‌ای چنین راهبردی، در کشوری سال‌ها کار پنهان انجام شود و با حداقل هزینه نظامی، کل دنیا را تحت تأثیر قرار دهد، کار ساده‌ای نیست. من مطمئنم این راهبرد قابل پرسش و بررسی است؛ اگر برآورد درستی از این اتفاقات وجود داشت، دشمن به چنین حمله‌ای دست نمی‌زد که این میزان هزینه به او تحمیل شود و با چنین پیچیدگی‌هایی در کل کشور روبه‌رو شود.

وی با بیان اینکه در عرصه اقتصادی نیز اقدامات متعددی در حال انجام است، افزود: کارآفرینان سیاسی و اقتصادی ما در حال کار هستند. شاید مشکل ما این باشد که صدای این اقدامات به‌درستی منتقل نمی‌شود؛ نمی‌توانیم پیام را به جامعه، سطوح مختلف اجرایی و مراکز تصمیم‌گیری برسانیم و در نتیجه، آن سرعت حرکتی را که لازمه پیشرفت است، نداریم.

تفویض اختیار؛ به رسمیت شناختن ظرفیت استان‌ها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به توجه رئیس‌جمهور به اصلاح چارچوب‌های حکمرانی، گفت: یکی از موضوعات مهمی که رئیس‌جمهور دنبال می‌کند، تغییر چارچوب سیاسی و شیوه اداره کشور است. زمانی که برای بررسی اطلاعات و داشبورد‌های دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت می‌گذارد و درباره کیفیت اطلاعات ارائه‌شده سؤال می‌کند، اهمیت دارد. در زمان جنگ شخص رئیس جمهور به وزارت تعاون آمدند. ما اطلاعات و شیوه پردازش داده‌ها را روی مانیتور نشان دادیم و رئیس‌جمهور با حوصله درباره آن گفت‌و‌گو کرد. اینکه رئیس‌جمهور بنشیند و خود شخصا داده‌های آماری را بررسی کند و برای آن وقت بگذارد خود یک تحول مهم است.

میدری، سیاست رئیس‌جمهور مبنی بر تفویض اختیار به استان‌ها را از دیگر مؤلفه‌های مهم این رویکرد دانست و با اشاره به تجربه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه گفت: ما از سال گذشته مدیران استانی را گرد هم آوردیم. اکنون دست‌کم ۳۰ برنامه تحولی در حوزه‌های مختلف از سوی مدیران طراحی شده و ساختاری ایجاد کرده‌ایم تا برنامه‌های پیشنهادی را پیش ببریم. همچنین وقتی استاندار سیستان و بلوچستان گفت می‌توانیم از پاکستان واردات داشته باشیم، خیلی‌ها گفتند این حرف در حد شعار است؛ اما ایشان پای کار ایستاده و در حال باز کردن این معبر است. من بار‌ها از متخصصین سیاست خارجه و از وزرای خارجه سابق شنیده و خوانده‌ام که نگاه ما به عراق بیش از واقعیت‌های موجود است و باید به شرق نیز توجه کنیم. این بحث ایدئولوژیک نیست؛ ظرفیت‌های مکمل میان ایران، پاکستان، چین و هند می‌تواند زمینه شکوفایی‌های بزرگ اقتصادی را فراهم کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این ظرفیت بر دوش راهبرد تفویض اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته است. نمونه دیگر، کاری است که شهردار تهران انجام داده است. او در یک شهر شعاری را مطرح کرده و رئیس‌جمهور نیز گفته است من به هر شکل از شما حمایت می‌کنم. امروز هم گفتیم اگر شهرداری تهران امکاناتی در اختیار دارد، می‌توانیم از آن برای کل جمعیت کشور استفاده کنیم.

ابتکار‌های محلی می‌توانند به الگو‌های ملی تبدیل شوند

میدری با اشاره به تجربه کشور‌های غربی در مواجهه با بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹، بر اهمیت ابتکار‌های محلی در حل مسائل و شکل‌گیری سیاست‌های عمومی تأکید کرد و گفت: در غرب، اگر توانستند از بحران ۱۹۲۹ بیرون بیایند، بخشی از آن به خاطر ابتکارات محلی بود. در جایی یک شهردار دولت رفاه را ایجاد کرد و دیگران آمدند و از آن الگو گرفتند. در سوئد نیز ۴۰ هزار طرح از سوی شهرداری‌ها ایجاد شد؛ از جمله طرح‌هایی مانند پول محلی که بعد‌ها به شکل توکن درآمد. همچنین به رسمیت شناختن ظرفیت استان‌ها می‌تواند زمینه احیای کارآفرینی سیاسی و اقتصادی را فراهم کند. اینکه ظرفیت استانی را به رسمیت بشناسیم و رئیس‌جمهور بگوید من بیش از استاندار نمی‌دانم، نکته‌ای است که کارآفرینی اقتصادی و سیاسی را احیا خواهد کرد.

عدالت آموزشی و نظام ارجاع؛ از اولویت‌های اصلاح ساختار دولت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به برخی دیگر از محور‌های مورد توجه دولت اشاره کرد و گفت: یکی از راهبردها، عدالت آموزشی است. در دولت بار‌ها بحث بود که باید به این مدارس کمک کنیم؛ اما آقای رئیس‌جمهور می‌گفتند کمک ما باید متوجه جامعه متوسط و فقیر باشد و می‌پرسیدند چرا می‌خواهید به این مدارس کمک کنید؟ موضوع دیگر نظام ارجاع است؛ مسئله‌ای که رئیس‌جمهور هر دو هفته یک‌بار برای آن وقت می‌گذارد و می‌نشیند و آن را بررسی می‌کند.

وی با تأکید بر پیوند اصلاحات در نظام سلامت با اصلاح نظام مالی کشور گفت: نکته این است که اگر قرار باشد نظم مالی ایجاد کنیم، باید به الگو‌های تأمین مالی و نحوه توزیع منابع توجه کنیم. اگر این الگو‌ها تغییر کند، کل نظام مالی نیز باید تغییر پیدا کند. دولت‌ها زمانی توانستند نظام سلامت را اصلاح کنند که نظام مالیاتی را اصلاح کردند. دولت‌هایی که تنها یک درصد مالیات می‌گرفتند، در حد اداره دربار توانایی داشتند؛ اما زمانی که توانستند ۳۰ درصد مالیات بگیرند، امکان تشکیل دولت رفاه را پیدا کردند.

اصلاح الگوی مصرف، شرط ایجاد رفاه و حمایت از اشتغال

میدری با اشاره به ضرورت تغییر الگوی مصرف انرژی، آن را یکی از راهبرد‌های مورد نظر رئیس‌جمهور دانست و گفت: یکی از راهبرد‌هایی که شخص آقای پزشکیان دنبال می‌کند، اصلاح مصرف است. ما نمی‌توانیم راهبردمان این باشد که برق رایگان، گاز رایگان و بنزین رایگان داشته باشیم. با این شیوه مصرف نمی‌توانیم رفاه ایجاد کنیم و بستر مناسبی برای اشتغال و فعالیت کارآفرینان فراهم آوریم. همچنین رفتار ما باید تغییر پیدا کند و رئیس‌جمهور برای این تغییر ایستاده است. نهاد یعنی رفتاری که ریشه‌دار شده باشد. رفتار ریشه‌دار در جهت کاهش مصرف انرژی می‌تواند با رفاه انسان‌ها سازگار باشد و هم‌زمان بستر رشد بنگاه‌ها را نیز فراهم کند.

راهبرد صداقت؛ گفت‌و‌گو درباره مسائل کشور بدون پنهان کردن کمبود‌ها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صداقت در بیان مسائل و گفت‌و‌گو درباره مشکلات کشور را از مهم‌ترین مؤلفه‌های راهبرد دولت چهاردهم دانست و گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که رئیس‌جمهور دنبال می‌کند، سیاست صداقت است. پیش از وزارت، مقاله‌ای خوانده بودم که در آن گفته شده بود مهم‌ترین امر برای ایران امروز، صادقانه صحبت کردن است. من فکر می‌کنم ایشان اعتقاد راسخی دارد که مسائل را صادقانه مطرح کنیم و درباره آنها گفت‌و‌گو داشته باشیم.

میدری با اشاره به ضرورت گفت‌وگوی صریح درباره مسائل مختلف کشور، از جمله مصرف انرژی و وضعیت جنگ و صلح، افزود: باید درباره کمبود مصرف و مسائل کشور صادقانه صحبت کنیم. یکی از گزینه‌های ما این است که وضعیت نه جنگ و نه صلح را خاتمه دهیم. رئیس‌جمهور می‌گوید گرهی را که با دست باز می‌شود، با دندان باز نمی‌کنم. همچنین مدیران ملی باید با فروتنی و تواضع بگویند که بیشتر از مدیر استانی نمی‌دانند. این صداقت و تواضع می‌تواند مرز‌ها را باز کند و ما را به دوران جدیدی سوق دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این ظرفیت بر دوش راهبرد تفویض اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته است. نمونه دیگر، کاری است که شهردار تهران انجام داده است. او در یک شهر شعاری را مطرح کرده و رئیس‌جمهور نیز گفته است من به هر شکل از شما حمایت می‌کنم. امروز هم گفتیم اگر شهرداری تهران امکاناتی در اختیار دارد، می‌توانیم از آن برای کل جمعیت کشور استفاده کنیم.

ابتکار‌های محلی می‌توانند به الگو‌های ملی تبدیل شوند

میدری با اشاره به تجربه کشور‌های غربی در مواجهه با بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹، بر اهمیت ابتکار‌های محلی در حل مسائل و شکل‌گیری سیاست‌های عمومی تأکید کرد و گفت: در غرب، اگر توانستند از بحران ۱۹۲۹ بیرون بیایند، بخشی از آن به خاطر ابتکارات محلی بود. در جایی یک شهردار دولت رفاه را ایجاد کرد و دیگران آمدند و از آن الگو گرفتند. در سوئد نیز ۴۰ هزار طرح از سوی شهرداری‌ها ایجاد شد؛ از جمله طرح‌هایی مانند پول محلی که بعد‌ها به شکل توکن درآمد.

او با بیان اینکه به رسمیت شناختن ظرفیت استان‌ها می‌تواند زمینه احیای کارآفرینی سیاسی و اقتصادی را فراهم کند، افزود: اینکه ظرفیت استانی را به رسمیت بشناسیم و رئیس‌جمهور بگوید من بیش از استاندار نمی‌دانم، نکته‌ای است که کارآفرینی اقتصادی و سیاسی را احیا خواهد کرد.

عدالت آموزشی و نظام ارجاع؛ از اولویت‌های اصلاح ساختار دولت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به برخی دیگر از محور‌های مورد توجه دولت اشاره کرد و گفت: یکی از راهبردها، عدالت آموزشی است. در دولت بار‌ها بحث بود که باید به این مدارس کمک کنیم؛ اما آقای رئیس‌جمهور می‌گفتند کمک ما باید متوجه جامعه متوسط و فقیر باشد و می‌پرسیدند چرا می‌خواهید به این مدارس کمک کنید؟

میدری همچنین نظام ارجاع را از موضوعاتی دانست که رئیس‌جمهور به‌صورت مستمر پیگیری می‌کند و گفت: «موضوع دیگر نظام ارجاع است؛ مسئله‌ای که رئیس‌جمهور هر دو هفته یک‌بار برای آن وقت می‌گذارد و می‌نشیند و آن را بررسی می‌کند.

او با تأکید بر پیوند اصلاحات در نظام سلامت با اصلاح نظام مالی کشور اظهار کرد: نکته این است که اگر قرار باشد نظم مالی ایجاد کنیم، باید به الگو‌های تأمین مالی و نحوه توزیع منابع توجه کنیم. اگر این الگو‌ها تغییر کند، کل نظام مالی نیز باید تغییر پیدا کند. دولت‌ها زمانی توانستند نظام سلامت را اصلاح کنند که نظام مالیاتی را اصلاح کردند. دولت‌هایی که تنها یک درصد مالیات می‌گرفتند، در حد اداره دربار توانایی داشتند؛ اما زمانی که توانستند ۳۰ درصد مالیات بگیرند، امکان تشکیل دولت رفاه را پیدا کردند.

اصلاح الگوی مصرف، شرط ایجاد رفاه و حمایت از اشتغال

میدری با اشاره به ضرورت تغییر الگوی مصرف انرژی، آن را یکی از راهبرد‌های مورد نظر رئیس‌جمهور دانست و گفت: یکی از راهبرد‌هایی که شخص آقای پزشکیان دنبال می‌کند، اصلاح مصرف است. ما نمی‌توانیم راهبردمان این باشد که برق رایگان، گاز رایگان و بنزین رایگان داشته باشیم. با این شیوه مصرف نمی‌توانیم رفاه ایجاد کنیم و بستر مناسبی برای اشتغال و فعالیت کارآفرینان فراهم آوریم.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رفتار در حوزه مصرف انرژی افزود: رفتار ما باید تغییر پیدا کند و رئیس‌جمهور برای این تغییر ایستاده است. نهاد یعنی رفتاری که ریشه‌دار شده باشد. رفتار ریشه‌دار در جهت کاهش مصرف انرژی می‌تواند با رفاه انسان‌ها سازگار باشد و هم‌زمان بستر رشد بنگاه‌ها را نیز فراهم کند.

راهبرد صداقت؛ گفت‌و‌گو درباره مسائل کشور بدون پنهان کردن کمبود‌ها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صداقت در بیان مسائل و گفت‌و‌گو درباره مشکلات کشور را از مهم‌ترین مؤلفه‌های راهبرد دولت چهاردهم دانست و گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که رئیس‌جمهور دنبال می‌کند، سیاست صداقت است. پیش از وزارت، مقاله‌ای خوانده بود که در آن گفته شده بود مهم‌ترین امر برای ایران امروز، صادقانه صحبت کردن است. من فکر می‌کنم ایشان اعتقاد راسخی دارد که مسائل را صادقانه مطرح کنیم و درباره آنها گفت‌و‌گو داشته باشیم.

میدری با اشاره به ضرورت گفت‌وگوی صریح درباره مسائل مختلف کشور، از جمله مصرف انرژی و وضعیت جنگ و صلح، افزود: باید درباره کمبود مصرف و مسائل کشور صادقانه صحبت کنیم. یکی از گزینه‌های ما این است که وضعیت نه جنگ و نه صلح را خاتمه دهیم. رئیس‌جمهور می‌گوید گرهی را که با دست باز می‌شود، با دندان باز نمی‌کنم.

وی فروتنی و تواضع مدیران ملی در برابر ظرفیت‌ها و دانسته‌های مدیران استانی را نیز بخشی از این رویکرد دانست و گفت: مدیران ملی باید با فروتنی و تواضع بگویند که بیشتر از مدیر استانی نمی‌دانند. این صداقت و تواضع می‌تواند مرز‌ها را باز کند و ما را به دوران جدیدی سوق دهد.