مردم ولایتمدار استان مرکزی با حضور پرشور و گسترده در میدان‌ها و خیابان‌های شهر‌های مختلف استان، بار دیگر حمایت قاطع خود از رهبری معظم انقلاب و آمادگی برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این حضور گسترده که با شعار‌هایی در دفاع از میهن اسلامی، حمایت از سیاست‌های رهبری و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان همراه بود، نشان‌دهنده بصیرت و دشمن‌شناسی مردم استان مرکزی است. حاضران با سردادن شعار‌های وحدت‌آفرین، بر تداوم حمایت از ولی امر مسلمین جهان و تقویت جبهه مقاومت تأکید کردند.