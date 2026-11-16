کتاب «از دفتر شعر امین» شامل گزیده‌ای از اشعار رهبر شهید انقلاب در پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و معماری رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، حبیب‌اللهی،( مدیر انتشارات انقلاب اسلامی) ، گفت: آماده‌سازی این کتاب پیش از شهادت رهبر شهید آغاز شده بود، اما پس از این واقعه، روند انتشار آن با سرعت بیشتری دنبال شد و با رویکردی متفاوت به مخاطبان ارائه شد.

وی افزود: این کتاب مجموعه‌ای منتخب از اشعار رهبر شهید است.

حبیب‌اللهی گفت: یک کارگاه هنری با حضور استاد نجابتی برای طراحی این کتاب برگزار شد که آثار آن در کتاب قرار گرفت.

مدیر عامل انتشارات انقلاب اسلامی با بیان اینکه این کارگاه همزمان با روز‌های بدرقه رهبر شهید برگزار شد، افزود: کتاب«از دفتر شعر امین » در چهلمین روز شهادت ایشان آماده شد و به دست مخاطبان رسید.

وی همچنین از برنامه‌های تازه این انتشارات برای معرفی آثار و اندیشه‌های رهبر شهید خبر داد و گفت: در کنار کتاب‌های تحلیلی و مجموعه بیانات، آثاری از نوشته‌های ایشان در سال‌های پیش از انقلاب و دوران فعالیتشان در حوزه نشر نیز در دست آماده‌سازی است.

وی در ادامه از رونمایی تقریظ رهبر شهید بر رمان «خاکسپاری دوم» نوشته اکبر خانی خبر داد و افزود: این کتاب که در سال ۱۴۰۳ منتشر شده بود، پیش‌تر به مطالعه رهبر شهید رسیده و ایشان بر آن تقریظ نوشته بودند؛ این تقریظ قرار است به‌عنوان نخستین تقریظ منتشرشده پس از شهادت ایشان، رونمایی شود.

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز درباره برگزاری آیین بزرگداشت امین زبان و ادب فارسی گفت: به مناسبت هفته کتاب، روزهایی از این هفته به نام چهره‌های ماندگار و مفاخر نام‌گذاری شده است. یکی از این روزها، روز پاسداشت رهبر شهید انقلاب به‌عنوان کسی است که در جهت پاسداری و صیانت از زبان و ادب فارسی قدم برداشتند.

محسن جوادی افزود: کتاب «از دفتر شعر امین» گلچینی از اشعار رهبر شهید انقلاب را شامل می شود که برای همه مخاطبان خواندنی است .