به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، حبیب‌اللهی، مدیر انتشارات انقلاب اسلامی، در حاشیه آیین رونمایی از کتاب «از دفتر شعر امین» گفت: آماده‌سازی این کتاب پیش از شهادت رهبر شهید آغاز شده بود، اما پس از این واقعه، روند انتشار آن با سرعت بیشتری دنبال شد و با رویکردی متفاوت به مخاطبان ارائه شد.

وی افزود: این کتاب مجموعه‌ای منتخب از اشعار رهبر شهید است که با هدف ارائه هنری متفاوت، در قالب تایپوگرافی آماده شده است.

حبیب‌اللهی با اشاره به برگزاری کارگاه هنری به مدیریت استاد نجابتی، مدیر هنری انتشارات انقلاب اسلامی، گفت: در این کارگاه با حضور جمعی از هنرمندان برجسته گرافیک، برای هر یک از اشعار کتاب، اثری اختصاصی در حوزه تایپوگرافی خلق شد و در کتاب قرار گرفت.

مدیر انتشارات انقلاب اسلامی با بیان اینکه این کارگاه هم‌زمان با روز‌های بدرقه رهبر شهید برگزار شد، افزود: کتاب در چهلمین روز شهادت ایشان آماده و به مخاطبان عرضه شد.

وی همچنین از برنامه‌های تازه این انتشارات برای معرفی آثار و اندیشه‌های رهبر شهید خبر داد و گفت: در کنار کتاب‌های تحلیلی و مجموعه بیانات، آثاری از نوشته‌های ایشان در سال‌های پیش از انقلاب و دوران فعالیتشان در حوزه نشر نیز در دست آماده‌سازی است.

حبیب‌اللهی کتاب «از ژرفای نماز» و «آینده در قلمرو اسلام» را از جمله این آثار برشمرد.

وی در ادامه از رونمایی تقریظ رهبر شهید بر رمان «خاکسپاری دوم» نوشته اکبر خانی خبر داد و افزود: این کتاب که در سال ۱۴۰۳ منتشر شده بود، پیش‌تر به مطالعه رهبر شهید رسیده و ایشان بر آن تقریظ نوشته بودند؛ این تقریظ قرار است به‌عنوان نخستین تقریظ منتشرشده پس از شهادت ایشان، با حضور اهالی فرهنگ، نویسندگان، ناشران و فعالان حوزه کتاب رونمایی شود.

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز درباره برگزاری آیین بزرگداشت امین زبان و ادب فارسی گفت: به مناسبت هفته کتاب، روزهایی از این هفته به نام چهره‌های ماندگار و مفاخر نام‌گذاری شده است. یکی از این روزها، روز پاسداشت رهبر انقلاب به‌عنوان کسی است که در جهت پاسداری و صیانت از زبان و ادب فارسی قدم برداشتند. حتماً در تاریخ ایران، این نام با ویژگی صیانت و پاسداشت زبان فارسی ماندگار خواهد شد.

محسن جوادی افزود: خوشحالیم خانه کتاب را برای کسب بیشترین سهم در تقویت کتاب و کتاب‌خوانی برگزار کند. «دفتر شعر امین» گلچینی از اشعار و یک کتاب درباره صحبت‌ها و گفتار ایشان است. امروز دو کتاب رونمایی خواهد شد.

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