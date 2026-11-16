دادستان مرکز مازندران در بازدید از آرامستان ملامجدالدین ساری، بر ضرورت شناسایی کمبودها و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول در قبال مطالبات شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی به همراه معاون نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستانی، شهردار ساری و جمعی از مسئولان مرتبط، از بخش‌های مختلف این آرامستان بازدید کرد و وضعیت مدیریت و خدمات‌رسانی در این مجموعه را مورد بررسی قرار داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در این بازدید گفت: کیفیت مدیریت فضا‌های عمومی و نحوه ارائه خدمات به مردم، بخشی از حقوق شهروندی است و آرامستان‌ها نیز به دلیل ارتباط مستقیم با نیاز‌های مردم، به برنامه‌ریزی مستمر و نظارت مؤثر نیاز دارند.

عالیشاه سوادکوهی افزود: هیچ دستگاهی نمی‌تواند در برابر مطالبات عمومی در حوزه مسئولیت خود بی‌تفاوت باشد و بازدید‌های میدانی با هدف بررسی مستقیم مسائل و نزدیک کردن گزارش‌های اداری به واقعیت‌های موجود انجام می‌شود.

وی از شهرداری و دیگر دستگاه‌های مسئول خواست با شناسایی کمبودها، ارائه راهکار‌های اجرایی و پیگیری مستمر، برای بهبود وضعیت این مجموعه اقدام کنند و تأکید کرد: دادستانی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوعات مرتبط با حقوق عامه و مطالبات شهروندان را پیگیری خواهد کرد.