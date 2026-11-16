به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی‌تبار» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، در این پیش‌نشست با اشاره به اندیشه‌های رهبر شهید گفت: به تعبیر امام شهید، دشمنی آمریکا با ما به خاطر ایران قوی است؛ ایرانی که در قلب آمریکا و در انتخابات این کشور تأثیرگذار است و در دانشگاه‌های آن بر استادان و دانشجویان تأثیر می‌گذارد.

«نصرت اله حیدری زرنه» عضو کمیته برگزاری همایش نیز با اشاره به برگزاری این رویداد در اسفندماه امسال در تهران اظهار کرد: این همایش در بُعد بین‌المللی و با مشارکت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید، شورای عالی انقلاب فرهنگی، جامعه علمی کشور و حوزه‌های علمیه برگزار می‌شود.

وی افزود: پیش‌نشست‌های این همایش در استان‌های مختلف کشور در حال برگزاری است که نخستین پیش‌نشست استان ایلام با عنوان «ایران قوی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای» در دانشگاه آزاد اسلامی استان برگزار شد.

حیدری زرنه با دعوت از استادان و پژوهشگران برای مشارکت در این همایش گفت: علاقه‌مندان می‌توانند آثار و مقالات خود را تا آذرماه با محور‌های «ابعاد و ویژگی‌های شخصیتی امام شهید»، «اندیشه و معارف امام شهید»، «فرهنگ، مقاومت و افق تمدنی»، «مبانی معرفتی و منظومه اسلام سیاسی پیشرفت‌گرا» و «حکمرانی پیشرفت و ظرفیت‌های اداره جامعه اسلامی» به وب‌سایت همایش ارسال کنند.