به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حمید زینل‌پورگفت: برای اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال جاری، ۵۷ پروژه با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان در استان کرمان پیش‌بینی شده است که تا ۲۳ آبان‌ماه، تأمین مالی ۱۸ پروژه از این تعداد محقق شده است.

وی طرح نشان‌دار کردن مالیات را فرصتی طلایی برای پیشرفت و توسعه استان توصیف کرد و افزود: این طرح با فراهم کردن امکان مشارکت مؤدیان در تعیین محل مصرف مالیات خود، زمینه هدایت درآمد‌های مالیاتی به سمت پروژه‌های مورد نیاز استان را فراهم می‌کند و نقش مالیات در آبادانی و ارتقای خدمات عمومی را ملموس‌تر می‌سازد.

زینل‌پور، با دعوت از مؤدیان استان کرمان برای مشارکت در تأمین اعتبار ۳۹ پروژه باقی‌مانده، تصریح کرد: همراهی فعالان اقتصادی و مؤدیان در این طرح می‌تواند به تکمیل پروژه‌ها و تسریع در بهره‌مندی مردم از آثار توسعه‌ای درآمد‌های مالیاتی کمک کند.