رئیس مرکز بهداشت خوزستان با هشدار نسبت به عوارض مصرف قلیان و مکمل‌های ورزشی قاچاق، بر ضرورت اصلاح باورهای نادرست تغذیه‌ای، استفاده از رژیم غذایی سالم و رعایت اصول بهداشتی در فعالیت‌های ورزشی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دکتر مهرداد شریفی با اشاره به خطرات مصرف قلیان گفت: برخی مواد مصرفی قلیان از ترکیبات غیربهداشتی و نامرغوب تهیه می‌شوند و حاوی مواد سمی و سرطان‌زا هستند.

وی افزود: استفاده مشترک از شیلنگ قلیان می‌تواند موجب انتقال بیماری‌هایی مانند سل و هپاتیت شود و احتمال افزودن مواد افیونی و روان‌گردان به قلیان در برخی اماکن عمومی سربسته نیز وجود دارد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان همچنین درباره مصرف مکمل‌های ورزشی قاچاق هشدار داد و گفت: عرضه این فرآورده‌ها بدون نظارت و برخورداری از استانداردهای بهداشتی می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد.

شریفی با اشاره به عوارض احتمالی مصرف مکمل‌های غیرمجاز، تهوع، دل‌پیچه، اسهال، خواب‌آلودگی، اضطراب، تپش قلب و اختلال در ضربان قلب را از نشانه‌های هشداردهنده برشمرد و توصیه کرد در صورت بروز این علائم، مصرف فرآورده متوقف و به پزشک مراجعه شود.

وی با تأکید بر تأمین نیازهای بدن از طریق تغذیه سالم ادامه داد: مکمل‌های ورزشی جایگزین غذا نیستند و حذف کربوهیدرات‌ها نیز لزوماً به چربی‌سوزی بیشتر منجر نمی‌شود؛ همچنین مصرف پروتئین بیش از نیاز بدن تأثیر بیشتری در عضله‌سازی ندارد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان، مصرف آب کافی، استفاده متعادل از چربی‌های مفید و برخورداری از خواب کافی را از عوامل مؤثر در سلامت و بازیابی توان جسمی ورزشکاران دانست.

شریفی در پایان از آمادگی مرکز بهداشت خوزستان برای ارائه خدمات و حمایت‌های بهداشتی از ورزشکاران و خانواده‌های آنان، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، خبر داد.