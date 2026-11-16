هم‌زمان با هفته کتاب و کتابخوانی، برنامه‌هایی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تجهیز و به‌روزرسانی کتابخانه‌ها و فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی در شهر اصفهان فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این هفته فرصتی ارزشمند برای توجه بیشتر به جایگاه کتاب در توسعه فرهنگی جامعه و تقویت زیرساخت‌های مطالعه است. در همین راستا، تجهیز کتابخانه‌ها به منابع مطالعاتی متنوع، کتاب‌های جدید و امکانات مناسب، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه دسترسی آسان‌تر شهروندان به منابع علمی، فرهنگی و ادبی را فراهم کند.

توسعه فضا‌های مطالعه، غنی‌سازی مخازن کتابخانه‌ها، تأمین کتاب‌های مورد نیاز گروه‌های مختلف سنی و ایجاد محیطی آرام و مناسب برای مطالعه، از جمله محور‌هایی است که در مسیر ارتقای خدمات کتابخانه‌ای اهمیت دارد.

اصفهان با پیشینه غنی فرهنگی و ادبی خود ظرفیت قابل توجهی برای گسترش فرهنگ کتابخوانی دارد و تقویت کتابخانه‌های عمومی، مدارس و مراکز فرهنگی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش سرانه مطالعه و جذب نسل جوان به دنیای کتاب داشته باشد.

همچنین به همت اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مناطق محردم استان هم تجهیز به کتابخانه‌های سیار شدند.