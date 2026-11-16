رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، به بررسی علل ادامه آلودگی هوا در کلان‌شهرها، عوامل تشدیدکننده این پدیده در فصل سرد و راهکار‌های کاهش آلاینده‌ها پرداخت.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما ، احمد رحمتی با اشاره به پدیده وارونگی دما در نیمه دوم سال گفت: با آغاز فصل سرد، معمولاً شرایط برای وقوع وارونگی دما فراهم می‌شود.

در این وضع، لایه هوای سرد در نزدیکی سطح زمین قرار می‌گیرد و مانع از حرکت صعودی هوا می‌شود؛ در نتیجه، آلاینده‌ها امکان پراکندگی مناسب در لایه‌های بالاتر جو را پیدا نمی‌کنند و در نزدیکی سطح زمین باقی می‌مانند.

او با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی، به‌ویژه برای ورزشکاران، گفت در شرایط آلودگی هوا باید از انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز خودداری کرد، زیرا افزایش تعداد و عمق تنفس موجب ورود آلاینده بیشتر به دستگاه تنفسی و بروز مشکلات ریوی می‌شود.

ضعف در پیگیری اجرای قانون هوای پاک

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با اشاره به سابقه قانون‌گذاری در این حوزه، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۷۴ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و در سال ۱۳۹۶ قانون هوای پاک تصویب شده است؛ با این حال، همچنان شاهد تشدید مشکلات هستیم.

او یکی از چالش‌های اصلی را شناسایی نشدن دقیق همه منابع آلاینده دانست و توضیح داد که برخی منابع در آمارهای رسمی دیده نمی‌شوند؛ از جمله زباله‌سوزی، سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در فصل سرد و فعالیت‌های غیرمجاز و زیرزمینی مانند ریخته‌گری‌های غیرمجاز.

رحمتی تأکید کرد: اگر منابع آلاینده به‌صورت دقیق شناسایی شوند، امکان برنامه‌ریزی مؤثرتر فراهم خواهد شد. همچنین افزود که قانون هوای پاک از نظر محتوایی جامع است، اما بزرگ‌ترین ضعف آن، پیگیری نشدن اجرای تکالیف دستگاه‌های مسئول است. به گفته وی، نبود سازوکار نظارتی مشخص برای ارزیابی میزان تحقق وظایف دستگاه‌های اجرایی، مانع از بهبود شرایط محیط‌زیستی شده است.

نقش ناوگان فرسوده و کیفیت سوخت

رحمتی در پاسخ به نقش دستگاه‌های مختلف گفت: همه دستگاه‌ها متناسب با وظایف خود مسئول هستند. وزارت نفت در حوزه تأمین و بهینه‌سازی کیفیت سوخت مسئولیت دارد و سوخت مصرفی باید با استانداردهای تعیین‌شده مطابقت داشته باشد.

او با اشاره به افزایش میانگین سن ناوگان خودرویی، افزود خودروهای قدیمی با راندمان پایین‌تر، سوخت بیشتری مصرف کرده و آلایندگی بالاتری دارند. این مسئله شامل موتورسیکلت‌ها، اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و خودروهای سنگین قدیمی نیز می‌شود.

کمبود انرژی و مدیریت مصرف

او با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی و محدودیت‌های تأمین انرژی در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان و مشهد، از نقش کمبود گاز و قطعی برق در افزایش آلودگی یاد کرد. وی توضیح داد که این مشکلات می‌تواند واحدهای صنعتی را به استفاده از موتورژنراتورهای سوخت فسیلی سوق دهد که منجر به انتشار بیشتر آلاینده‌ها می‌شود.

رحمتی در ادامه، مدیریت مصرف انرژی را راهکاری کلیدی دانست و افزود مدیریت بخش خانگی می‌تواند امکان تأمین پایدارتر سوخت نیروگاه‌ها را فراهم کرده و نیاز به استفاده از سوخت‌های فسیلی آلاینده‌تر مانند مازوت را کاهش دهد.

تشکیل کارگروه تخصصی برای شناسایی منابع آلودگی

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در پایان، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات تخصصی برای شناسایی منابع آلودگی گفت: در پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، در چارچوب بررسی وضعیت محیط زیست کشور، کارگروه آلودگی هوا تشکیل شده است.

او افزود در این کارگروه، موضوع شناسایی منابع آلاینده به‌صورت دقیق در حال بررسی است و نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان حوزه آلودگی هوا در این فرایند مشارکت دارند. وی ابراز امیدواری کرد که نتایج بررسی‌های این کارگروه در نخستین فرصت استخراج و در اختیار مردم قرار گیرد.