اسلام‌آباد میزبان سی‌امین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو است؛ نشستی با حضور وزیران امور خارجه و هیئت‌های بلندپایه کشور‌های عضو که علاوه بر توسعه همکاری‌های اقتصادی، مسائل امنیتی و ضرورت تقویت سازوکار‌های منطقه‌ای را نیز در کانون توجه قرار داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در این اجلاس گسترش تجارت، توسعه کریدور‌های ترانزیتی، همکاری‌های انرژی و افزایش ارتباطات اقتصادی کشور‌های عضو با بازار‌های جهانی مورد بحث و تبادل نظر قرار دارد.

پاکستان در دوره ریاست خود بر این سازمان، پنج اولویت اصلی از جمله توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری، تقویت ارتباطات منطقه‌ای و افزایش تاب‌آوری اقتصادی را مطرح کرده است.

وزیر امور خارجه ایران نیز در سخنرانی خود با اشاره به پیامد‌های اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بر امنیت منطقه به ویژه امنیت خلیج فارس و تحولات پیرامون تنگه هرمز بر ضرورت شکل‌گیری یک چارچوب امنیتی مستقل و پایدار با مشارکت کشور‌های منطقه تأکید کرد.

عراقچی همچنین با راهبردی خواندن همکاری‌های انرژی، خواستار ایجاد سازوکار منطقه‌ای قابل اتکا برای صیانت از مسیر‌های انتقال انرژی تضمین امنیت عرضه و کاهش آسیب‌پذیری کشور‌های منطقه در برابر مداخلات خارجی و شوک‌های ژئوپلیتیکی شد.

تأکید بر امنیت جمعی، کاهش وابستگی به سازوکار‌های فرامنطقه‌ای و تبدیل ظرفیت‌های اقتصادی و راهبردی کشور‌های عضو به همکاری‌های عملی از محور‌های مهم این نشست به شمار می‌رود، نشستی که ادامه آن با برگزاری هجدهمین اجلاس سران اکو در تهران در چهارم دسامبر ۲۰۲۶ دنبال خواهد شد.