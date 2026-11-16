سطح کشت سیاه‌دانه در مازندران با افزایش ۴۰۰ هکتاری نسبت به سال گذشته، به ۲ هزار هکتار رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سطح کشت گیاه دارویی سیاه‌دانه در مازندران با افزایش ۴۰۰ هکتاری نسبت به سال گذشته، به ۲ هزار هکتار رسید.

این کشت پاییزه با همکاری جهاد کشاورزی و قرارگاه جهادی علمدار مازندران در حال اجراست.

دریاباری مدیر طرح کاشت گیاهان دارویی سیاه‌دانه قرارگاه علمدار مازندران گفت: سطح کشت این محصول در سال گذشته به هزار و ۶۰۰ هکتار رسیده بود که امسال با افزایش ۴۰۰ هکتاری، به ۲ هزار هکتار افزایش یافت.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هدف‌گذاری برای سال سوم، افزایش سطح کشت سیاه‌دانه در استان به ۳ هزار هکتار است.

حبیبی کارشناس گیاهان دارویی قرارگاه علمدار نیز با اشاره به کم‌توقع بودن سیاه‌دانه از نظر نیاز آبی و کودی گفت: این گیاه با نیاز آبی حدود ۴۰۰ میلی‌متر و مصرف کم کود، قابلیت کشت در اراضی شیب‌دار و کم‌بازده را دارد.

وی عملکرد سیاه‌دانه را حدود ۸۰۰ تا هزار کیلوگرم در هکتار اعلام کرد و افزود: کشت این محصول می‌تواند از نظر اقتصادی برای بهره‌برداران صرفه داشته باشد.

به گفته حبیبی، سیاه‌دانه در دو فصل پاییز و بهار قابل کشت است و تناوب مناسبی برای غلات به شمار می‌رود. برای کشت هر هکتار از این محصول نیز به ۵ تا ۷ کیلوگرم بذر نیاز است.