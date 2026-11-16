\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc\u061b \u0627\u0632 \u0637\u0631\u062d \u0645\u0637\u0627\u0644\u0628\u0647 \u062a\u0627 \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0648 \u067e\u0627\u0633\u062e\u06af\u0648\u06cc\u06cc\u061b \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0641\u0631\u0635\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u0627\u0646\u0639\u06a9\u0627\u0633 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0686\u0634\u0645\u200c\u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0631 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u06af\u06cc \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u0637\u0631\u062d \u0645\u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u062a \u0627\u0632 \u0634\u0645\u0627\u060c \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0648 \u067e\u0627\u0633\u062e \u0627\u0632 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646.\n\n \n