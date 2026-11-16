معاون وزیر نیرو از برنامه‌ریزی برای تکمیل زنجیره تولید تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی در کشور خبر داد و گفت: با آغاز فعالیت نخستین کارخانه تولید اینورتر و شناسایی پنج شرکت دانش‌بنیان، گام‌های تازه‌ای برای بومی‌سازی این تجهیزات برداشته شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا، در آیین امضا و مبادله قرارداد‌های ساخت اینورتر نیروگاه‌های خورشیدی، با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده برای ساخت داخل تجهیزات این نیروگاه‌ها گفت: در حوزه تولید استراکچر به مرز خودکفایی رسیده‌ایم و بخش عمده کابل مورد نیاز نیروگاه‌های خورشیدی نیز در داخل کشور تأمین می‌شود.

وی افزود: پیمانکاران ایرانی توانایی طراحی و اجرای مزارع بزرگ خورشیدی را دارند و در حوزه مبدل‌ها نیز ظرفیت تولید داخل در حال توسعه است.

طرزطلب با اشاره به افتتاح نخستین کارخانه تولید اینورتر با ظرفیت ۳۵۰ تا ۵۰۰ کیلووات در ماه گذشته، گفت: تا پایان امسال دو مجموعه دیگر فعالیت خود را در این حوزه آغاز خواهند کرد.

معاون وزیر نیرو تأکید کرد: راهبرد دولت، تکمیل زنجیره و تولید اینورتر در داخل و تولید این تجهیزات در ظرفیت‌های مختلف است و در صورت تأیید کیفیت و استاندارد محصول، آمادگی خرید آن وجود دارد.

رئیس سازمان ساتبا با اشاره به برنامه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی افزود: برای ورود جدی به این حوزه، بسته‌ای با تأکید بر استفاده از باتری، پنل خورشیدی و اینورتر هیبریدی در دست تدوین است و مشکلات واردات تجهیزات مورد نیاز نیز در حال پیگیری است.

طرزطلب همچنین از پیش‌بینی خرید تضمینی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی ساتبا خبر داد و گفت: قرارداد پنج میلیون دلاری در این زمینه در نظر گرفته شده است.

در ادامه این مراسم، امرایی، معاون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به شناسایی پنج شرکت دانش‌بنیان با همکاری ساتبا گفت: این شرکت‌ها توانایی تأمین بخشی از نیاز کشور را دارند و امیدواریم این قرارداد‌ها سرآغازی برای توسعه بومی‌سازی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر باشد.