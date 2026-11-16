آقای عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در گفت‌و‌گوی تلفنی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه آخرین تلاش‌ها و ابتکارات سیاسی با هدف صلح و امنیت منطقه و جهان را بررسی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در سی‌امین نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در اسلام آباد حضور دارد، ظهر امروز دوشنبه در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور فدراسیون روسیه در خصوص آخرین تلاش‌ها و ابتکارات سیاسی و دیپلماتیک با هدف حفظ صلح و امنیت منطقه و جهان گفت‌و‌گو و رایزنی کرد.