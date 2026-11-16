به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ فتح‌الله نصیریان گفت : استقرار خودرو‌های کارفود در حاشیه معابر پرتردد، به‌ویژه مسیر میدان شهید انصاری به سمت پل بوسار، مسیر پل بوسار به میدان شهید قلی‌پور در خیابان شهید محبی و خیابان معلم از ابتدای میدان سرگل تا میدان معلم ، موجب کاهش ظرفیت عبور و مرور و ایجاد گره‌های ترافیکی می‌شود.

وی افزود: توقف این خودرو‌ها و اشغال فضای پارک، علاوه بر کاهش عرض مفید معابر، موجب کندی جریان ترافیک و افزایش نارضایتی شهروندان می‌شود.

رئیس پلیس راهور گیلان با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های متولی در ساماندهی مشاغل سیار، خواستار بازنگری در محل استقرار این خودرو‌ها و انتقال آنها به نقاطی خارج از معابر پرتردد با همکاری مدیریت شهری و سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شد.

سرهنگ نصیریان خاطرنشان کرد: حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اشتغال ضروری است، اما نباید به بهای اخلال در تردد و کاهش ایمنی شهروندان تمام شود.