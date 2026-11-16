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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان با اشاره به ایجاد اختلال ترافیکی ناشی از استقرار خودروهای غذای سیار در برخی معابر پرتردد رشت، بر ضرورت ساماندهی محل فعالیت این خودروها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ فتحالله نصیریان گفت : استقرار خودروهای کارفود در حاشیه معابر پرتردد، بهویژه مسیر میدان شهید انصاری به سمت پل بوسار، مسیر پل بوسار به میدان شهید قلیپور در خیابان شهید محبی و خیابان معلم از ابتدای میدان سرگل تا میدان معلم ، موجب کاهش ظرفیت عبور و مرور و ایجاد گرههای ترافیکی میشود.
وی افزود: توقف این خودروها و اشغال فضای پارک، علاوه بر کاهش عرض مفید معابر، موجب کندی جریان ترافیک و افزایش نارضایتی شهروندان میشود.
رئیس پلیس راهور گیلان با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاههای متولی در ساماندهی مشاغل سیار، خواستار بازنگری در محل استقرار این خودروها و انتقال آنها به نقاطی خارج از معابر پرتردد با همکاری مدیریت شهری و سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شد.
سرهنگ نصیریان خاطرنشان کرد: حمایت از فعالیتهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای اشتغال ضروری است، اما نباید به بهای اخلال در تردد و کاهش ایمنی شهروندان تمام شود.