ناتو در پی افزایش تنش‌های داخلی بر سر هزینه‌های دفاعی، ایران و جنگ اوکراین، نشست سران خود را در آلبانی لغو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این نشست قرار بود سال آینده میلادی برگزارشود. مارک روته دبیرکل ناتو گفت: نشست بعدی «زمانی برگزار خواهد شد که ضرورت آن وجود داشته باشد».

براساس گزارش ها، این کاهش نشستها تنها به سران محدود نیست و نشست وزیران دفاع و امور خارجه نیز کاهش یافته است.

نشست وزیران دفاع ناتو که طبق روال هر سال ماه اکتبر(مهر و آبان) برگزار می شود امسال به علت تنش های داخلی لغو شد و گفته می شود سال آینده نیز این نشست تشکیل نخواهد شد.