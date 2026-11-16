به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دکتر مهرداد شریفی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ تغذیه سالم گفت: راه‌اندازی رستوران‌هایی که گزینه‌های غذایی سالم‌تری ارائه می‌دهند، نقش مهمی در کاهش بار بیماری‌های غیرواگیر، به‌ویژه بیماری‌های قلبی و عروقی دارد.

وی افزود: از این تعداد، چهار واحد در غرب اهواز، سه واحد در شرق اهواز، دو واحد در امیدیه، سه واحد در اندیمشک و در شهرستان‌های رامهرمز، باغملک، باوی، دزپارت، دشت آزادگان، صیدون، کارون و ماهشهر هر کدام یک واحد فعال شده است.

شریفی همچنین از افزایش شمار مشاوره‌های تخصصی تغذیه از ۷۵ هزار و ۱۳۳ مورد به ۸۵ هزار و ۱۹۶ مورد خبر داد و گفت: افراد مبتلا به چاقی، لاغری، دیابت، فشارخون و چربی خون بالا و همچنین مادران باردار دارای وزن‌گیری نامطلوب باید برای دریافت خدمات تخصصی به کارشناسان تغذیه ارجاع شوند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به اقدامات آموزشی در حوزه تغذیه سالم ادامه داد: ۱۲ پوستر آموزشی با هدف ارتقای سواد تغذیه‌ای، پیشگیری از بیماری‌ها و اصلاح رفتارهای غذایی نامناسب توسط گروه بهبود تغذیه جامعه طراحی و تولید شده است.

وی افزود: این پوسترها با توجه به نیازهای آموزشی گروه‌های هدف، به‌ویژه کودکان، نوجوانان، مادران باردار و خانواده‌ها، با پیام‌های کوتاه و کاربردی تهیه شده‌اند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: اصلاح باورهای نادرست درباره مصرف نمک‌های رنگی و دریایی تصفیه‌نشده، ترویج تغذیه متعادل کودکان، پیشگیری از کمبود ریزمغذی‌ها در نوجوانان با تأکید بر مکمل‌های آهن و ویتامین D و آموزش تغذیه در شرایط بحران، از محورهای این مجموعه آموزشی است.

شریفی گفت: آموزش تغذیه مادران باردار و کودکان، انتخاب و نگهداری صحیح مواد غذایی و توصیه‌های تغذیه‌ای در بیماری‌های گوارشی نیز در این پوسترها مورد توجه قرار گرفته است.