به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم های فوتبال نوجوانان ایران و اردن در انتخابی جام ملت‌های آسیا، فردا سه‌شنبه (۲۶ آبان) ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه ملی لائوس مقابل هم قرار می‌گیرند.

ایران تا اینجا مقابل پاکستان (۱ بر صفر) و سریلانکا (۱۱ بر صفر) به پیروزی رسیده و اردن، که لائوس (۲ بر صفر) و سریلانکا (۱۰ بر صفر) را شکست داده، در دور سوم بازی نداشت تا با استراحت بیشتر پا به بازی با ایران بگذارد. در گروهی که فقط تیم اول صعود می‌کند، این دیدار طبیعتا اهمیت ویژه‌ای دارد، اما تیم نوجوانان حساب‌وکتاب‌ها و اما و اگر‌ها را کنار گذاشته و تمرکزش را فقط روی همین بازی گذاشته است.

کادر فنی تیم ایران دیروز و امروز سه جلسه آنالیز برای بازیکنان برگزار کرده است؛ جلساتی برای بررسی عملکرد ایران در بازی‌های قبلی و آنالیز دقیق اردن.

ارمغان احمدی، سرمربی تیم نوجوانان گفت: ما به احتمالات کاری نداریم و تمام تمرکزمان روی همین بازی است. کادر فنی عملکرد بازیکنان خودمان و برنامه‌های اردن را به‌طور دقیق آنالیز کرده و برنامه‌مان برای بازی مشخص است. بازیکنان آن را در تمرین‌ها و جلسه‌ها دیده‌اند و تلاش می‌کنند همان را در میدان اجرا کنند. از بازیکنان هم خواسته‌ایم با آرامش و تمرکز بازی کنند.

تیم نوجوانان از ابتدای این مسابقات بازی‌به‌بازی پیش رفته و برای این دیدار هم همین مسیر را ادامه می‌دهد. کادر فنی تلاش کرده بازیکنان را با فضای مسابقه و اهمیت بازی آشنا کند، بدون این‌که فشار اضافی روی آنها بگذارد.