برزیل، در واکنش به سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا روابط تجاری را با این کشور کاهش داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس جمهور برزیل گفت کشورش به جای «التماس ترحم» از آمریکا، تصمیم گرفت تا ضمن کاهش روابط با آمریکا به دنبال شرکای جدیدی باشد که بتواند با آنها مبادلات تجاری داشته باشد.

لولا داسیلوا تصریح کرد: برزیل در همین رابطه، تجارت خود را با چین حدود ۲۰ درصد، آلمان حدود ۱۶ درصد و با اندونزی ۱۵ درصد افزایش داده است.

به گفته رئیس جمهور برزیل سهم آمریکا از تجارت خارجی برزیل به ۹.۲ درصد کاهش یافته است. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری برزیل، لولا داسیلوا» چهرة شاخص و ضدآمریکایی برزیل توانست با شکست متحد افراطی ترامپ و نتانیاهو بار دیگر به مقام ریاست جمهوری برزیل برسد.