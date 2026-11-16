به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ حمید ظهرابی معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در دیدار با پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مهم‌ترین چالش‌ها و اولویت‌های محیط‌زیستی کشور از جمله احیای دریاچه ارومیه، حفاظت از تنوع زیستی و تأمین تجهیزات مورد نیاز محیط‌بانان را مطرح و بررسی کرد.

در این دیدار حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی، علیرضا سیدقریشی، معاون محیط‌زیست طبیعی اداره کل و فراهم احمدزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز حضور داشتند و موضوعات مهم محیط‌زیستی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بحران دریاچه ارومیه و ضرورت حفاظت و احیای این زیست‌بوم، صیانت از گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض و کمبود تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیرو‌های اجرایی از محور‌های اصلی مطرح‌شده در این نشست بود. در پاسخ به این موضوعات، پرویز فتاح بر رعایت دقیق ضوابط و الزامات محیط‌زیستی در تمامی فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی مجموعه‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تأکید کرد.

در پایان این نشست، بر ضرورت بازنگری در تفاهم‌نامه همکاری پیشین میان دو سازمان تأکید شد و توافق گردید که محور‌های جدیدی به این تفاهم‌نامه افزوده شود؛ از جمله این محور‌ها حمایت از برنامه‌های حفاظت از تنوع زیستی، کمک به حفاظت و احیای دریاچه ارومیه و تأمین تجهیزات مورد نیاز بخش‌های حفاظتی و اجرایی است.