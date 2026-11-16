به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، اسفندماه ۱۳۹۵بارندگی‌های شدید و سرریز شدن آب سد نساء شهرستان بم، سیلابی سنگین را به سمت روستای جلگه و روستا‌های پایین‌دست روانه کرد و خانه‌ها را از بین برد.

پس ازده سال هنوز اهالی روستا چشم‌ انتظار کمک مسؤلان هستند تا بتوانند به زندگی عادی خود برگردند.

تعیین تکلیف ۱۳۰ خانوار آسیب‌دیده، احیای زیرساخت‌های عمومی و فراهم کردن مقدمات بازگشت، نیازمند تصمیم و اقدام عملی دستگاه‌های مسئول در شهرستان بم و استان کرمان است؛ موضوعی که همچنان در انتظار اراده اجرایی مانده است.