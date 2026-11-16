به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ علی رحیمی گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی و با هدف برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان، شناسایی عامل این حادثه را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت، متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرمشهر ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف که در تیراندازی استفاده شده بود، کشف شد.

سرهنگ رحیمی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.