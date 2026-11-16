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فرمانده انتظامی خرمشهر از دستگیری عامل تیراندازی در یکی از محلات این شهرستان و کشف یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ علی رحیمی گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی و با هدف برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان، شناسایی عامل این حادثه را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت، متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی خرمشهر ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف که در تیراندازی استفاده شده بود، کشف شد.
سرهنگ رحیمی گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.