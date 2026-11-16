به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی تصریح کرد وضع قطر به دلیل نوع محصولاتش یعنی گاز و گاز طبیعی مایع بگونه‌ای است که تنگه هرمز همچنان شریان حیاتی انتقال انرژی برای این کشور باقی خواهد ماند.

خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داد قطر یکی از بزرگ ترین قربانیان اقتصادی جنگ ایران و آمریکا بوده؛ به طوری که صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) این کشور ۹۶ درصد کاهش یافته است.

منابع خبری اخیرا اعلام کرده‌اند قطر سرگرم گفت‌و‌گو با آمریکا برای خرید گاز از این کشور به منظور عمل به تعهدات صادراتی است.