اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین با همکاری تیپ ۱۱۶ متحرک هجومی شهید صفوی، هم‌زمان با سی‌وچهارمین هفته کتاب و کتاب‌خوانی، پویش «کتاب به خط» و برنامه‌های فرهنگی متنوعی را برای کارکنان و خانواده‌های این تیپ برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، به مناسبت سی‌وچهارمین هفته کتاب و کتاب‌خوانی جمهوری اسلامی ایران، اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین با همکاری تیپ ۱۱۶ متحرک هجومی شهید صفوی، برنامه‌هایی را با هدف ترویج فرهنگ مطالعه اجرا می‌کند.

پویش کتاب‌خوانی «کتاب به خط» ویژه کارکنان و خانواده‌های این تیپ برگزار می‌شود. همچنین کتابخانه سیار «هدهد سفید» برای دسترسی آسان‌تر به منابع آموزشی و فرهنگی، در منازل سازمانی حضور خواهد یافت.

برگزاری مسابقه نقاشی برای کودکان، سخنرانی متخصصان کتابداری درباره اهمیت کتاب‌خوانی و اجرای برنامه‌های تعاملی برای دانش‌آموزان مدارس دخترانه شهید پرویز و پسرانه شهید صفوی، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

این برنامه‌ها با هدف تقویت بنیه فرهنگی نیرو‌های نظامی و خانواده‌های آنان، هم‌زمان با هفته کتاب، از ۲۴ تا ۳۰ آبان‌ماه برگزار می‌شود.