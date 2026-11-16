با تداوم واریز مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ، چرخِ تسویه حساب با فروشندگان سرعت گرفت، فرآیندی که حالا به یکی از مطالبات اصلی اصناف تبدیل شده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تداوم روند تسویه حساب با فروشگاه‌های طرف قرارداد، بخشی از مطالبات برخی فروشندگان فعال در این طرح است. شایان ذکر است بر اساس گفته یعقوب اندایش، معاون رفاه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد تا هفتم آبان ماه تسویه شده است.

محمدعلی میرزایی گزارش می‌دهد؛