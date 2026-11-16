به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی ، رحمانی، رئیس کانون مداحان مشهد مقدس، با اشاره به شرایط انتخاب مدعوین این اجلاس گفت: انتخاب افراد با فرایندی فشرده و دقیق انجام شده و از جمله شرایط مهم آن، داشتن سن حدود ۷۰ سال به بالا، حفظ بیش از دو هزار بیت شعر و برخورداری از جایگاه و اعتبار مذهبی و اجتماعی در شهر و استان محل سکونت است.

وی افزود: امسال هشت نفر از استان خراسان رضوی برای حضور در این همایش انتخاب شده‌اند که پنج نفر از آنان را برادران و سه نفر را خواهران تشکیل می‌دهند.

رحمانی با اشاره به حضور خانم دکتر عرفانیان، همسر شهید چراغچی، در جمع بانوان منتخب اظهار کرد: حضور ایشان در این اجلاسیه، به‌عنوان نماینده خانواده معظم شهدا، جلوه‌ای ویژه به مشارکت استان در این رویداد بخشیده است.

رئیس کانون مداحان مشهد مقدس، هدف اصلی از برگزاری این اجلاسیه را تکریم یک عمر خدمت و نوکری در آستان مقدس حضرت سیدالشهدا (ع) دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های معرفت حسینی، قدردانی از افرادی است که سالیان متمادی عمر خود را در مسیر ترویج فرهنگ عاشورا و خدمت به دستگاه اهل‌بیت (ع) سپری کرده‌اند.

وی تأکید کرد: این گردهمایی علاوه بر تجلیل از پیشکسوتان، فرصتی برای نمایش عظمت و ظرفیت جریان حسینی و انتقال فرهنگ خدمت و ارادت به نسل جوان است تا جوان‌تر‌ها بدانند همراهی و همگامی با حضرت سیدالشهدا (ع) محدود به سن خاصی نیست و این مسیر تا پایان عمر ادامه دارد.

به گفته مسئولان برگزاری این مراسم در آذربایجان غربی، اجلاس پیرغلامان حسینی با حضور ۵۰۰ میهمان برگزار می‌شود که ۱۸ نفر از آنان میهمانان خارجی از کشور‌های مختلف آسیایی، آفریقایی و اروپایی هستند.

عراق، لبنان، جمهوری آذربایجان، پاکستان، کنیا و هند از جمله کشور‌هایی هستند که پیرغلامان منتخب آنها در این اجلاسیه حضور خواهند یافت.

این رویداد فرصت ارزشمندی برای تقویت تعاملات فرهنگی و معرفی فرهنگ عاشورایی و آیین‌های حسینی ایران در عرصه بین‌المللی فراهم می‌کند.

اجلاس پیرغلامان حسینی از ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه به میزبانی ارومیه برگزار می‌شود.

رحمانی حضور پیرغلامان و خادمان حسینی استان در این اجلاسیه را جلوه‌ای از همدلی و ارادت جامعه مداحان و فعالان هیئت‌های مذهبی خواهران و برادران خراسان رضوی به ساحت مقدس امام حسین (ع) عنوان کرد.