مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: تا کنون از حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار زمین‌های ملی استان، برای یک میلیون و ۶۸۸ هزار هکتار سند مالکیت صادر شده است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، محمدرضا بزرگمهر در جمع خبرنگاران با تشریح مهم‌ترین مأموریت‌ها و خدمات ثبت و اسناد و املاک استان بوشهر اظهار کرد: فعالیت‌ها و مأموریت‌های این سازمان در حوزه‌های گوناگونی همچون تثبیت املاک و حدنگاری، اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت اختراعات و مالکیت معنوی و دفاتر اسناد رسمی دنبال می‌شود.

وی افزود: بخش اجرای اسناد رسمی اداره ثبت کارکردی شبه‌قضایی دارد و شهروندان برای وصول مطالبات، مهریه یا موضوعات بانکی می‌توانند به جای مراجع قضایی به اداره ثبت مراجعه کنند که این امر نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی دارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با اشاره به اهمیت ثبت علائم تجاری و اختراعات تصریح کرد: برخی تولیدکنندگان استان محصولاتی دارند که نیازمند ثبت برند و علائم تجاری است و ما این آمادگی را داریم تا با همکاری و راهنمایی تولیدکنندگان، فرآیند ثبت برند محصولات بومی از جمله خرمای کبکاب و سایر محصولات استان را تسریع کنیم تا از ثبت آنها توسط استان‌های دیگر جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای قانون حدنگار (کاداستر) و تأکیدات رهبر معظم انقلاب و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، گفت: در سطح استان بوشهر حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار زمین ملی وجود دارد که تا کنون یک میلیون و ۶۸۸ هزار هکتار از این زمین‌ها جانمایی و برای همین میزان سند مالکیت صادر شده است تا از هرگونه دست‌اندازی به زمین‌های ملی جلوگیری شود.

بزرگمهر از تثبیت و صدور سند برای ۱۷۶ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی و باغ‌های استان با همکاری جهاد کشاورزی و امور اراضی خبر داد و تصریح کرد: این اقدام با کمترین هزینه و از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های خصوصی انجام شد و هم‌اکنون جهاد کشاورزی می‌تواند با تکیه بر اسناد مالکیت رسمی، نهاده‌ها، کود و امکانات دولتی را بر اساس مساحت واقعی و مستند اراضی به کشاورزان اختصاص دهد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک بوشهر با اشاره به اقدامات جهادی در حوزه زمین نیرو‌های مسلح بیان کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و تلاش شبانه‌روزی همکاران، نزدیک به ۲۲۰۰ فقره سند مالکیت معادل ۵۶ هکتار زمین در اختیار نیرو‌های مسلح در سطح استان صادر و اسناد صادره به خزانه دولت تحویل داده شد تا پشتیبانی قانونی از مدافعان امنیت کشور به نحو احسن انجام گیرد.