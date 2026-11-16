به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهاب‌زاده گفت: این وسایل نقلیه به دلیل تخلفات حادثه‌ساز، خلافی بالا، آلودگی صوتی، تغییر وضعیت و داشتن دستور قضائی توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان و راکبان موتورسیکلت‌ها خواست با رعایت مقررات، در ارتقای انضباط ترافیکی و کاهش سوانح رانندگی مشارکت کنند.