به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی ، این مراسم با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی و با حضور حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی، آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، حجت‌الاسلام سیدجلال حسینی، رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، حسین نوربخش، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی و جمعی از نویسندگان و فعالان فرهنگی برگزار شد.

در این آیین، از حامیان و واقفان کتاب، خادمان و کتابداران و برگزیدگان عرصه کتاب و کتاب‌خوانی تجلیل شد.

عبدالحمید طالبی، رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، در این مراسم با اشاره به پیشینه علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، از برنامه‌ریزی برای تدوین و انتشار روایت یک قرن فعالیت انتشاراتی این مجموعه خبر داد.

وی با بیان اینکه نخستین نسخه چاپی مرتبط با فعالیت‌های انتشاراتی آستان قدس رضوی به سال ۱۳۰۵ بازمی‌گردد، گفت: قرار است با انتشار فراخوان مقاله، در هفته کتاب سال آینده روایتی مستند از یک قرن فعالیت‌های علمی، پژوهشی و انتشاراتی آستان قدس رضوی ارائه شود.

طالبی همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی حرم مطهر رضوی در گسترش علم و دانش، مدارس تاریخی مشهد از جمله دودر، پریزاد، بالاسر، میرزا جعفر و سلیمانیه را از نشانه‌های شکل‌گیری جریان علمی و آموزشی در جوار بارگاه منور رضوی دانست.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، حفظ و احیای میراث مکتوب اسلامی را از مأموریت‌های مهم این مجموعه برشمرد و با اشاره به ظرفیت کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی در نگهداری نسخ خطی، از فراهم شدن امکان دسترسی مجازی پژوهشگران به بخش قابل توجهی از این آثار خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به جایگاه تمدنی کتابخانه رضوی اشاره کرد و گفت: این کتابخانه فراتر از یک مجموعه نگهداری کتاب، حامل پیامی تمدنی و نمادی از هویت و گنجینه خرد اسلامی است.

طالبی همچنین با اشاره به اهدای بیش از ۱۴ هزار نسخه خطی و چهار هزار نسخه چاپ سنگی به کتابخانه آستان قدس رضوی از سوی رهبر شهید، این آثار را میراثی ارزشمند برای جامعه علمی و پژوهشی کشور دانست.

در این مراسم از کتاب رستاخیز آه نوشته مهدی قزلی نیز رونمایی شد. کتاب «رستاخیز آه» شامل ۲۳ روایت از شهادت رهبر شهید و روز‌های پس از آن، به کوشش مهدی قزلی و با همراهی مؤسسه مدرسه نوشتن، همزمان با هفته کتاب از سوی انتشارات به‌نشر منتشر می‌شود.

این کتاب با رویکردی روایی، به ثبت خاطرات، برداشت‌ها و تجربه‌های افرادی می‌پردازد که هر یک از زاویه‌ای متفاوت با واقعه شهادت و مراسم تشییع رهبر شهید مواجه شده‌اند. این مجموعه در پی ارائه روایتی جامع و یکدست از زندگی و شخصیت ایشان نیست، بلکه تلاش دارد با کنار هم قرار دادن روایت‌های مستقل، ابعاد مختلف این فقدان و بازتاب آن در جامعه را به تصویر بکشد.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۳ تا ۳۰ آبان‌ماه با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» در سراسر کشور برگزار می‌شود.