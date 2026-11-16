معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن از اجرای طرح «مسکن امید» برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد در سراسر کشور خبر داد و اعلام کرد هم‌زمان با دهه فجر امسال، ۳۳ هزار واحد مسکونی با مشارکت بنیاد مسکن و مردم به بهره‌برداری خواهد رسید.

سیدمهدی هدایت، معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن، در گفتگو با خبرنگار تحریریه اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صدا و سیما گفت: بنیاد مسکن در کنار اجرای طرح های نهضت ملی مسکن، ساخت مسکن محرومان را در مقیاس ۲۰۰ هزار واحد در اقصی نقاط کشور در دستور کار دارد و این پروژه‌ها با عنوان «مسکن امید» در حال اجراست.

به گفته هدایت، در دهه فجر امسال ۱۸ هزار واحد از پروژه‌های بنیادساخت و ۱۵ هزار واحد از پروژه‌های برون‌ساخت که با مشارکت مردم و کمک بنیاد مسکن اجرا می‌شود، افتتاح خواهد شد.

معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن درباره آخرین وضعیت طرح های نهضت ملی مسکن تحت مسئولیت این بنیاد افرود: عملیات اجرایی این پروژه‌ها در مقیاس حدود ۲۲ هزار واحد آغاز شده بود و تاکنون بیش از ۵۰ هزار واحد در قالب طرح های بنیادساز و گروه‌ساز تکمیل شده است.





