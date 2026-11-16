رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مسئولیت پیشگیرانه دستگاه قضایی گفت: بخش قابل توجهی از ناهنجاری‌ها، آسیب‌های اجتماعی و حتی اختلافات حقوقی و پرونده‌های کیفری، ناشی از ناآگاهی و بی‌اطلاعی مردم از مبانی حقوقی و قانونی است و رسانه ظرفیت ارزشمندی برای آگاهی‌بخشی و پیشگیری از وقوع جرم دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی با حضور در معاونت سیاسی در جمع مدیران و خبرنگاران رسانه ملی، ضمن قدردانی از همکاری و همراهی اصحاب رسانه با دستگاه قضائی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و تحقق برنامه‌های قوه قضائیه تأکید کرد.

عتباتی با اشاره به تجربه همکاری رسانه‌ای خود در استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی گفت: در این استان‌ها از ظرفیت رسانه برای اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و تحقق اهداف دستگاه قضائی به‌خوبی استفاده می‌شد و امیدواریم در تهران نیز این تعاملات بیش از گذشته تقویت شود.

تأثیر عملکرد نهاد‌های خدمت‌رسان بر سرمایه اجتماعی

رئیس کل دادگستری استان تهران، دستگاه قضائی، مجموعه انتظامی و مدیریت شهری را از جمله نهاد‌هایی دانست که ارتباط مستقیم و گسترده‌ای با مردم دارند و افزود: عملکرد این مجموعه‌ها در تولید رضایتمندی یا نارضایتی عمومی و همچنین افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی تأثیرگذار است. هرچه خدمت‌رسانی بهتر انجام شود و مردم از خدمات و اقدامات دستگاه‌ها آگاهی بیشتری پیدا کنند، زمینه رضایتمندی عمومی نیز تقویت خواهد شد.

نقش رسانه ملی در پیشگیری از وقوع جرم

عتباتی با اشاره به مسئولیت پیشگیرانه دستگاه قضائی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از ناهنجاری‌ها، آسیب‌های اجتماعی و حتی اختلافات حقوقی و پرونده‌های کیفری، ناشی از ناآگاهی و بی‌اطلاعی مردم از مبانی حقوقی و قانونی است. در این زمینه رسانه ظرفیت ارزشمندی برای آگاهی‌بخشی و پیشگیری از وقوع جرم دارد.

عتباتی با بیان اینکه باید کانون‌های تولید پرونده‌های قضایی شناسایی و آسیب‌شناسی شوند، افزود: برای نمونه، در پرونده‌های مالی باید برای مردم تبیین شود که چرا با وجود هشدارها، همچنان تعداد زیادی پرونده با شاکیان متعدد تشکیل می‌شود و چه رفتار‌ها و اعتماد‌های نادرستی زمینه‌ساز این اتفاقات است.

نمونه‌ای از ناآگاهی حقوقی در تعهدات مالی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پرونده‌های مهریه، معاملات و ضمانت‌های مالی، یکی از نمونه‌های ناآگاهی حقوقی را تعهدات سنگین مالی بدون توجه به توان پرداخت دانست و گفت: در یکی از مراجعات به دادگاه خانواده، مرد جوانی به محکومیت خود به پرداخت هزار سکه مهریه اعتراض داشت؛ در حالی که هنگام امضای سند ازدواج، نه توان پرداخت چنین تعهدی را داشت و نه به پیامد‌های حقوقی امضای آن توجه کرده بود. این نمونه نشان می‌دهد که آموزش و آگاهی‌بخشی حقوقی تا چه اندازه می‌تواند در پیشگیری از تشکیل پرونده مؤثر باشد.

ضرورت پرداخت رسانه‌ای به پرونده‌های کثیرالشاکی

عتباتی با تأکید بر اینکه یکی از چالش‌های جدی قوه قضائیه، ورود حجم بالای پرونده‌ها و گرفتاری مردم در پرونده‌های مالی و کلاهبرداری است، خاطرنشان کرد: رسانه می‌تواند با تولید گزارش‌ها و برنامه‌های هدفمند، هم شیوه‌های کلاهبرداری را برای مردم روشن کند و هم پیامد‌های حقوقی اعتماد‌های نابجا، ضمانت‌های بانکی و تعهدات مالی را به زبان قابل فهم توضیح دهد.

وی همچنین بر ضرورت پرداخت رسانه‌ای به پرونده‌های کثیرالشاکی تأکید کرد و گفت: در این پرونده‌ها نباید صرفاً به بیان ناراحتی و مطالبه مالباختگان بسنده کرد؛ بلکه باید روشن شود چه اتفاقی افتاده که یک شهروند با وجود هشدارها، سرمایه خود را در اختیار کلاهبرداران قرار داده و گرفتار شده است. پرداختن به ریشه‌ها و شیوه‌های وقوع این جرایم، می‌تواند جنبه پیشگیرانه مؤثری داشته باشد.

نقش آثار هنری در آموزش حقوقی جامعه

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت آسیب‌شناسی حتی در پرونده‌های امنیتی افزود: در برخی موارد، افرادی که وارد فرایند ارتکاب جرم می‌شوند، از پیامد‌های رفتار خود آگاهی کافی ندارند؛ بنابراین باید با زبان هنرمندانه و از طریق قالب‌هایی مانند فیلم و سریال، ابعاد حقوقی و اجتماعی این رفتار‌ها برای جامعه تبیین شود.

عتباتی با اشاره به ظرفیت آثار نمایشی در آموزش عمومی، برخی سریال‌ها را نمونه‌ای از تولید محتوای سرگرم‌کننده با پیام‌های اجتماعی و قضائی دانست و گفت: بازنمایی تجربه‌های واقعی و پرونده‌های قضایی در قالب آثار هنری می‌تواند به ارتقای دانش حقوقی مردم و پیشگیری از تکرار آسیب‌ها کمک کند.

صیانت از حقوق عامه باید در عمل اجرایی شود

عتباتی در ادامه، صیانت از حقوق عامه را از موضوعات مهم مورد تأکید امام شهید دانست و افزود: حقوق عامه دامنه گسترده‌ای دارد و از مسائل زیست‌محیطی تا حقوق شهروندی و حقوق اساسی مردم را دربرمی‌گیرد. این نگاه باید از سطح تأکید و بیان فراتر برود و در عمل اجرایی شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را نمونه‌ای از اقدامات مهم در مسیر صیانت از حقوق مردم برشمرد.

ضرورت مشارکت مردمی در حل‌وفصل اختلافات

عتباتی در ادامه با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در حل‌وفصل اختلافات و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی گفت: باید بخشی از امور مربوط به حل اختلافات را با مشارکت شهروندان و ظرفیت‌های مردمی پیش ببریم؛ نه از طریق بخش خصوصی با رویکرد انتفاعی و تجاری، بلکه با استفاده از ظرفیت‌هایی مانند شورا‌های حل اختلاف، هسته‌های جهادی بخشایش و صلح‌یاران.

وی افزود: بسیاری از پرونده‌هایی که به دستگاه قضایی ارجاع می‌شوند، با استفاده از روش‌های غیرقضایی و ظرفیت صلح و سازش قابل حل‌وفصل هستند و باید این ظرفیت‌ها بیش از گذشته فعال شوند.

کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از اولویت‌های مهم استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنانش، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را از اولویت‌های مهم استان دانست و گفت: در این زمینه لازم است رسانه‌ها با تولید گزارش‌های هدفمند، ارائه ایده و جلب مشارکت خیرین، به کمک دستگاه قضایی بیایند.

عتباتی با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی درباره پیامد‌های زندانی شدن افراد در جرایم سبک، مالی و غیرعمد تصریح کرد: زندانی شدن یک سرپرست خانوار یا پدر خانواده، تنها محدود به خود فرد نیست؛ بلکه زندگی و معیشت اعضای خانواده او را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

عتباتی با اشاره به شرایط خاص تهران از نظر فاصله زندان‌ها و دشواری رفت‌وآمد خانواده‌ها افزود: باید با فرهنگ‌سازی، مردم را نسبت به آثار و تبعات زندانی شدن افراد و مشکلاتی که برای خانواده‌های آنان ایجاد می‌شود، آگاه کنیم.

عتباتی در پایان خواستار همراهی رسانه‌ها در این زمینه شد و تأکید کرد: استان تهران ظرفیت‌های خوبی برای کمک به حل این مسائل دارد و باید با شناسایی و فعال‌سازی این ظرفیت‌ها، زمینه کاهش آسیب‌های ناشی از زندانی شدن افراد و حمایت از خانواده‌های آنان را فراهم کنیم.

معاون سیاسی رسانه ملی: تلاش برای استمرار همکاری با دستگاه قضایی

معاون سیاسی رسانه ملی در نشست صمیمانه با تشریح ساختار و مأموریت‌های این معاونت گفت: معاونت سیاسی رسانه ملی از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که خبرگزاری صداوسیما به‌عنوان تنها خبرگزاری تصویری کشور، یکی از ارکان اصلی آن است و تلاش ما بر استمرار همکاری و هماهنگی رسانه ملی با دستگاه قضایی است.

حسن عابدینی با اشاره به فعالیت معاونت‌های خبر در تمام استان‌های کشور افزود: این معاونت‌ها به‌صورت مستقیم با معاونت سیاسی در ارتباط هستند. همچنین اداره کل خبر استان‌ها، اداره کل خبر داخلی و اداره کل اخبار خارجی از دیگر بخش‌های اصلی این مجموعه به شمار می‌روند.

عابدینی ادامه داد: اداره کل خبر داخلی، پوشش اخبار وزارتخانه‌ها، بیت رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و سایر نهاد‌های دارای مأموریت ملی را برعهده دارد و اداره کل اخبار خارجی نیز تحولات رسانه‌های بین‌المللی، شبکه‌های تلویزیونی، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌های خارجی و فضای مجازی را رصد می‌کند و از این منابع در تولید و انتشار اخبار بهره می‌برد.

فعالیت دو شبکه خبر و اداره کل برنامه‌های سیاسی

معاون سیاسی رسانه ملی با اشاره به فعالیت دو شبکه خبر گفت: شبکه خبر یک، مأموریت اطلاع‌رسانی و پخش اخبار را دنبال می‌کند و شبکه خبر دو نیز به‌صورت تخصصی به پوشش زنده رویدادها، جلسات و برنامه‌هایی می‌پردازد که نیازمند پخش تصاویر و مشروح گسترده‌تر هستند.

عابدینی با اشاره به فعالیت اداره کل برنامه‌های سیاسی افزود: برنامه‌هایی مانند برنامه‌های صبحگاهی، صداخبرنگار، میز اقتصاد، برنامه استاندار، میزگرد و گفت‌وگوی ویژه خبری که پس از خبر ۲۱ پخش می‌شود، در این بخش تولید و پخش می‌شوند.

عابدینی با تأکید بر پیوند برنامه‌های سیاسی با رویداد‌های خبری تصریح کرد: تفاوت مهم این مجموعه با برخی شبکه‌های دیگر آن است که هر موضوعی که در قالب برنامه به آن پرداخته می‌شود، باید یک بهانه و پشتوانه خبری داشته باشد. به‌عنوان مثال، موضوع برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری باید در میان سه تیتر اصلی خبر ۲۱ قرار گرفته باشد تا برنامه در امتداد یک رویداد خبری مشخص شکل بگیرد.

ضرورت پوشش فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه قضایی

معاون سیاسی رسانه ملی در ادامه با اشاره به ضرورت پوشش فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه قضایی گفت: ممکن است برخی بازدید‌ها و اقدامات مسئولان در شرایط عادی خبر تلقی نشوند، اما ما تلاش می‌کنیم این اقدامات را نیز پوشش دهیم؛ چراکه انعکاس حضور مسئولان در میدان و بازدید از مجموعه‌های مختلف، نشان‌دهنده حاکمیت قانون و پیگیری امور است.

عابدینی افزود: قوه قضائیه یکی از ارکان مهم کشور است و در دوران دفاع مقدس اول و دوم و همچنین شرایط فعلی کشور که وضعیت نه جنگ و نه صلح بر آن حاکم است، تلاش ما بر استمرار همکاری و هماهنگی رسانه ملی با دستگاه قضایی است.

عابدینی با اشاره به سابقه همکاری نیرو‌های مرکز رسانه قوه قضائیه با رسانه ملی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از همکاران مرکز رسانه قوه قضائیه از نیرو‌هایی هستند که سابقه فعالیت در همین مجموعه را داشته‌اند و این سابقه مشترک می‌تواند به تقویت و استمرار همکاری‌های رسانه‌ای کمک کند.

اهمیت ویژه پوشش اخبار تهران

عابدینی در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت ویژه پوشش اخبار تهران اشاره کرد و گفت: شرایط پایتخت با سایر استان‌ها متفاوت است و این تفاوت، ضرورت توجه بیشتر رسانه‌ای به رویداد‌های تهران را نشان می‌دهد.

عابدینی با اشاره به سه محور مورد تأکید امام شهید درباره ضرورت توجه ویژه به اخبار تهران افزود: نخست اینکه تهران به‌عنوان‌ام‌القرای جهان اسلام و پایتخت کشور، جایگاه ویژه‌ای دارد و تحولات آن باید با حساسیت بیشتری پوشش داده شود؛ به‌ویژه رویداد‌های امیدآفرین.

معاون سیاسی رسانه ملی دومین دلیل را جایگاه الگوسازی تهران برای سایر استان‌ها دانست و تصریح کرد: بسیاری از اقدامات و طرح‌هایی که در پایتخت اجرا می‌شود، می‌تواند در دیگر استان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد و به الگویی برای اجرای طرح‌های مشابه تبدیل شود.

عابدینی با اشاره به موضوع جمعیت نیز گفت: تمرکز جمعیت قابل توجهی از کشور در تهران و استان تهران، یکی دیگر از دلایل اهمیت پوشش رویداد‌های این منطقه است.

عابدینی تأکید کرد: توجه ویژه به اخبار تهران، موضوعی مقطعی و مربوط به یک سال یا دوره خاص نیست، بلکه بر اساس دستورالعملی است که از سال‌های گذشته ابلاغ شده و معاونت سیاسی خود را موظف به اجرای آن می‌داند.

معاون سیاسی رسانه ملی در پایان با بیان اینکه الگوپذیری از تهران صرفاً به رویداد‌های امنیتی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: همان‌طور که اتفاقات و مسائل امنیتی می‌توانند به سایر مناطق تسری پیدا کنند، اقدامات مثبت و سازنده نیز قابلیت الگوبرداری دارند و رسانه باید در انعکاس این اقدامات نقش مؤثری ایفا کند.





