به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ حامد مهدیه با اشاره به یکی از شیوه‌های جدید کلاهبرداری در فضای مجازی گفت: در این روش، کلاهبرداران خود را به‌عنوان پشتیبان پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی معروفی مانند اسنپ و اسنپ‌کالا معرفی می‌کنند و با شهروندان تماس می‌گیرند.

وی افزود: این افراد با بهانه‌هایی مانند برنده شدن در جشنواره یا بروز مشکل در پرداخت‌های قبلی، از شهروندان می‌خواهند کدی را که از طریق پیامک برای آنها ارسال شده است، اعلام کنند.

رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری استان اصفهان ادامه داد: بعضی از شهروندان وقتی می‌بینند پیامک از سرشماره همان پلتفرم ارسال شده، به تماس‌گیرنده اعتماد می‌کنند و کد را در اختیار او قرار می‌دهند؛ در حالی که این کد، رمز تأیید خرید اعتباری از فروشگاه‌های اینترنتی و اقساطی است.

مهدیه بیان کرد: کلاهبردار با استفاده از این کد و اطلاعات هویتی فرد، به نام او خرید اعتباری انجام می‌دهد و در نهایت پرداخت اقساط این خرید بر عهده شهروندی قرار می‌گیرد که مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه شهروندان نباید کد‌های پیامکی را در اختیار دیگران قرار دهند، گفت: هیچ پشتیبانی معتبری برای ارائه خدمات، کد دسترسی یا تأیید پیامکی را از مشتری درخواست نمی‌کند؛ بنابراین اگر فردی با چنین بهانه‌هایی از شما کد پیامکی خواست، به او اعتماد نکنید و کد را در اختیارش قرار ندهید. با رعایت همین نکته ساده می‌توانیم کلاهبرداران را در رسیدن به اهدافشان ناکام بگذاریم.