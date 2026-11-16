گمرک باشماق مریوان به عنوان گمرک تخصصی واردات پارچه و تلفن همراه تعیین شده؛ این مهم در پی بخشنامه گمرک کردستان و با موافقت معاون امور گمرکی گمرک ایران با هدف توسعه ظرفیت‌های تجاری استان اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل گمرک کردستان می‌گوید: تعیین گمرک باشماق به عنوان مرکز تخصصی واردات این دو کالای استراتژیک، گامی مهم در توسعه ظرفیت‌های تجاری مرز بین‌المللی باشماق و بهره‌گیری از موقعیت راهبردی استان کردستان در مبادلات تجاری کشور محسوب می‌شود.

امیدی، اظهار داشت: علاوه بر این در دو سال اخیر، علاوه ترخیص خودرو‌های سواری و ماشین‌آلات سنگین راهسازی و معدنی در گمرگ باشماق اخذ شده تا تجار و بازرگانان از ظرفیت‌های گمرک باشماق استفاده کنند

مدیرکل گمرک باشماق، نیز اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بالغ بر ۶۰۰ هزار تن کالا از این مرز به مقصد عراق صادر شده است.

دلیری افزود: میزان کالا‌های ترانزیتی از این مرز نیز از ابتدای سال جاری به بیش از یک میلیون تن رسیده است.