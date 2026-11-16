معاون وزیر راه و شهرسازی از موافقت با درخواست توقف موقت اجرای طرح ادغام تشکیلات ساخت‌وساز دولتی تا پایان برنامه هفتم خبر داد و اعلام کرد هم‌اکنون چهار مرکز درمانی با ظرفیت مجموع بیش از هزار تخت در تهران و شهر‌های پیرامونی در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، از موافقت سازمان اداری و استخدامی با به تعویق افتادن اجرای تصمیم ادغام ساختارهای موازی در حوزه احداث بناهای دولتی تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داد.

او در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت دستگاه‌های متولی ساخت‌وساز دولتی گفت: تعدد مجموعه‌های مسئول در این بخش، موجب پراکندگی اعتبارات و کاهش بهره‌وری شده است.

نوذرپور افزود: بر اساس سیاست‌های پیش‌بینی‌شده، قرار بود فعالیت‌های مرتبط با احداث ساختمان‌های دولتی در یک مجموعه متمرکز شود، اما وزارت راه و شهرسازی با اجرای این تصمیم در شرایط فعلی موافق نبود.

او ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی با ارسال نامه‌ای به سازمان اداری و استخدامی، خواستار تعویق اجرای مصوبه تا پایان برنامه هفتم شد که این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان مجری همچنین از ارسال پیشنهادهای وزارتخانه برای اجرای سند ملی بهره‌وری ساختمان و ساماندهی تشکیلات مرتبط به معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد.

چهار مرکز درمانی در استان تهران

نوذرپور با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های درمانی در دست اجرا اظهار داشت: چهار بیمارستان در تهران و شهرهای اطراف آن در حال احداث است که مجموع ظرفیت آنها از هزار تخت فراتر می‌رود.

به گفته وی، بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی یافت‌آباد با حدود ۱۰ درصد پیشرفت، بیمارستان بهارستان در نسیم‌شهر با ۱۵ درصد، بیمارستان ۵۴۹ تختخوابی رازی با ۷ درصد و بیمارستان ۲۱۳ تختخوابی پرند با ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت هستند.

وی با اشاره به کندی روند احداث بیمارستان رازی گفت: با وجود تلاش برای تأمین اعتبار این طرح از منابع خارج از بودجه، موافقت لازم حاصل نشد، اما با استفاده از منابع موجود، عملیات اجرایی آن متوقف نشده است.

تأمین اعتبار از ظرفیت‌های غیربودجه‌ای

معاون وزیر راه و شهرسازی، کمبود و تخصیص نامنظم منابع مالی را از مهم‌ترین عوامل تأخیر در تکمیل طرح‌های عمرانی دانست و افزود: سازمان در تلاش است علاوه بر اعتبارات سالانه، از تسهیلات بانکی، ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق و مولدسازی دارایی‌ها نیز استفاده کند.

او با اشاره به تأمین ۴۰۰ میلیارد تومان برای طرح عمرانی اردبیل از محل اراضی در اختیار اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: این اقدام با همکاری استانداری و مدیران اجرایی انجام شده و الگوی مشابهی برای سایر طرح‌ها نیز دنبال می‌شود.

نوذرپور مشارکت وزارت نفت، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های تخصصی و خیرین را از دیگر راهکارهای تأمین منابع مالی برشمرد و گفت: در برخی موارد خیرین آمادگی دارند نیمی از هزینه احداث مراکز درمانی را تقبل کنند و در مقابل از مشوق‌های مالیاتی بهره‌مند شوند.

او افزود: استفاده از این ظرفیت برای دو بیمارستان در کرج و شوشتر نیز قابل پیگیری است.

توسعه زیرساخت‌های زندان با منابع حاصل از مولدسازی

مدیرعامل سازمان مجری درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه احداث و نوسازی زندان‌ها اظهار داشت: سه مجموعه در سمنان و سلماس طی سال گذشته تکمیل شده و عملیات اجرایی طرح‌هایی در بهبهان، اهواز، تبریز و مشهد نیز ادامه دارد.

به گفته او، طرح زندان بهبهان بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

نوذرپور درباره انتقال زندان عادل‌آباد شیراز نیز گفت: بر اساس تصمیم‌گیری انجام‌شده در استان فارس، قرار است این مجموعه به شهرداری شیراز واگذار شود تا پس از خرید و تغییر کاربری، منابع حاصل از فروش آن برای احداث زندان جدید در خارج از محدوده شهری اختصاص یابد.

او تحقق این برنامه را منوط به همکاری سازمان مجری، استانداری، شهرداری و سایر مجموعه‌های مرتبط دانست و افزود: سرعت‌بخشیدن به مراحل تملک و تغییر کاربری، زمینه آغاز سریع‌تر عملیات احداث مجموعه جایگزین را فراهم می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به محدودیت اعتبارات زندان‌سازی گفت: بخش عمده هزینه احداث مراکز جدید از محل فروش و تغییر کاربری زندان‌های قدیمی تأمین می‌شود و به همین علت زمان تکمیل طرح‌ها به روند تأمین منابع وابستگی دارد.

بهره‌گیری از فناوری‌های ایمنی در ساختمان‌های دولتی

نوذرپور همچنین از به‌کارگیری فناوری‌های جدید در ساخت مراکز عمومی خبر داد و گفت: در طراحی ساختمان‌ها، علاوه بر ملاحظات فنی، به ویژگی‌های اقلیمی، فرهنگی و معماری ایرانی توجه می‌شود.

او استفاده از جداگرهای لرزه‌ای در بیمارستان‌های بهارستان و پرند را از اقدامات جدید سازمان برشمرد و افزود: این فناوری با کاهش انتقال نیروهای ناشی از زلزله به سازه، نقش مؤثری در افزایش ایمنی ساختمان‌ها دارد.

او تأکید کرد: طرح‌های معماری، برق، مکانیک و تأسیسات با بررسی کارشناسان و مشاوران تخصصی اجرا می‌شود تا دوام، تاب‌آوری و استحکام ساختمان‌ها تضمین شود.

سازمان مجری مسئول شناسایی ساختمان‌های مازاد نیست

مدیرعامل سازمان مجری در پاسخ به پرسشی درباره تعیین تکلیف ساختمان‌های بلااستفاده دستگاه‌های دولتی گفت: شناسایی املاک و ساختمان‌های مازاد و ارائه پیشنهاد برای تغییر کاربری آنها به مراکز درمانی، آموزشی یا فرهنگی، در حوزه مسئولیت استانداری‌ها قرار دارد و وظیفه مستقیم سازمان مجری نیست.

نوذرپور همچنین درباره بازسازی ساختمان شیشه‌ای صداوسیما اظهار داشت: سازمان مجری آمادگی فنی و تخصصی خود را برای مشارکت در این زمینه اعلام کرده بود، اما این پیشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت و ظاهراً صداوسیما خود مسئولیت بازسازی را دنبال می‌کند.

او افزود: حتی برای نظارت تخصصی بر طراحی و اجرای این بنا، تشکیل شورای فنی و مهندسی با حضور کارشناسان معماری، شهرسازی و سازه پیش‌بینی شده بود، اما همکاری مورد نظر شکل نگرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان، ارزش مجموع طرح‌ها و ساختمان‌های در دست اجرای سازمان را حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مسئولیت این مجموعه، احداث و تحویل ساختمان‌ها به دستگاه‌های بهره‌بردار است و پس از تحویل، نگهداری و نظارت مستمر بر وضعیت آنها بر عهده دستگاه تحویل‌گیرنده خواهد بود.