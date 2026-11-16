رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودرو اتاق اصناف ایران: اعلام کرد: در راستای ساماندهی بازار کالا‌های راهبردی حوزه خودرو و با هدف حذف واسطه‌گری و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، طرح عرضه مستقیم لاستیک و روغن موتور با همکاری دستگاه‌های قضایی و نظارتی کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رضا عباس آبادی دانشور با اشاره به آغاز اجرای این طرح از آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با شروع این طرح، روند قیمت‌ها در بازار به سمت کاهش و واقعی‌تر شدن حرکت کرده و التهاب بازار تا حد زیادی فروکش خواهد کرد. به موجب این طرح فاصله نرخ بازار با قیمت‌های آزاد کاهش یافته و زمینه برای عرضه محصولات با قیمت‌های عادلانه‌تر به مصرف‌کنندگان فراهم شده است.

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رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودرو اتاق اصناف ایران در پایان اظهار کرد: این طرح با هدف ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از التهابات قیمتی اجرا می‌شود و رعایت قیمت‌های مصوب برای تمامی اعضای مشمول در سراسر کشور الزامی است. دستگاه‌های نظارتی بر فرآیند اجرای این طرح و عملکرد واحد‌های صنفی نظارت دقیق خواهند داشت.