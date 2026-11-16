مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از پیشرفت ۸۳ درصدی آب‌شیرین‌کن دیر خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی، این آب‌شیرین‌کن تا دهه مبارک فجر به بهره‌برداری خواهد رسید.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، علی بردستانی در تشریح آخرین وضعیت طرح آب‌شیرین‌کن دیر، اظهار کرد: این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های تأمین آب و افزایش پایداری شبکه آبرسانی این شهرستان در دست اجراست و در حال حاضر بخش قابل توجهی از مراحل اجرایی آن به پایان رسیده است.

وی افزود: پیشرفت فیزیکی این طرح در زمان حاضر به ۸۳ درصد رسیده و این تأسیسات با ظرفیت تولید روزانه ۳ هزار و ۷۵۰ مترمکعب آب، نقش مؤثری در تقویت منابع تأمین آب و ارتقای وضعیت آبرسانی شهرستان دیر خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با بیان این‌که عملیات اجرایی این طرح مطابق برنامه در حال پیگیری است، یادآور شد: با توجه به نیاز آبی شهرستان دیر، در سفر وزیر محترم نیرو به استان، شرکت مپنا مکلف شد تا دهه مبارک فجر این طرح را تکمیل کند.

بردستانی با اشاره به اهمیت توسعه ظرفیت تولید آب در شهرستان‌های ساحلی استان بوشهر بیان کرد: اجرای طرح‌های آب‌شیرین‌کن از جمله راهکار‌های مهم تأمین منابع پایدار آب در استان است و بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن دیر می‌تواند به افزایش ظرفیت تأمین آب و کاهش بخشی از مشکلات آبرسانی در این شهرستان کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد با تأمین اعتبار مورد نیاز و استمرار فعالیت‌های اجرایی، این طرح تا پیش‌از پایان سال جاری تکمیل و وارد مدار بهره‌برداری شود.