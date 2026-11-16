نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین گفت: آمریکا با به شهادت رساندن رهبر شهید انقلاب اسلامی و ارتکاب جنایت در مدرسه میناب، خوی وحشی‌گری خود را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، آیت‌الله حسین مظفری در نشست صمیمانه پرسش‌وپاسخ با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با اشاره به جنایت‌های آمریکا و به شهادت رسیدن رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: آمریکایی‌ها با این اقدامات، از جمله جنایت بزرگ مدرسه میناب، خوی وحشی‌گری خود را نشان دادند.

وی با اشاره به تجمع‌های شبانه مردم ایران افزود: حضور حماسی مردم، آمریکا را مستأصل و بیش از گذشته ناامید کرده است.

آیت‌الله مظفری عزت و آبروی امروز ملت ایران را بی‌نظیر توصیف کرد و گفت: نگاه ملت‌های مختلف به ایران و مردم آن، نگاهی خاص و ویژه است.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به شرایط پس از شهادت رهبر انقلاب گفت: شرایط بسیار سخت بود، اما پس از تشکیل مجلس خبرگان رهبری، جانشینی شایسته برای رهبری انتخاب شد.