مسئولان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت با اشاره به امضای تفاهمنامه حج پیش رو تاکید کردند که بانک مرکزی باید هرچه سریعتر میزان و نرخ ارز حج ۱۴۰۶ را مشخص و اعلام کند.

به گزارش خبرگزای صداوسیما، در جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب تشکیل شد، رئیس و معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت از سفر اخیر به عربستان و اقدامات صورت گرفته برای عملیات حج پیش رو گزارش داده و تصریح کردند: با توجه به امضای تفاهمنامه سهمیه ۸۵ هزار نفری حج ۱۴۰۶ و شرایط جدید در کشور میزبان، تعداد زائران ایرانی در ظرف کمتر از سی روز باید مشخص و به طرف مقابل اعلام شود.

در این نشست، رئیس سازمان حج وزیارت با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای اینکه تعداد زائران بیشتری به سرزمین وحی اعزام شوند، تاکید کرد که نظام بودجه بندی برای کمیته‌های مختلف تغییراتی خواهد داشت و تلاش بر این است که کمیسیون قیمت گذاری هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

علیرضا رشیدیان افزود: دست اندرکاران مجموعه حج و زیارت خود را خادم حجاج، عمره گزاران و زائران عتبات عالیات می‌دانند و باتوجه به شرایط کشور آنچه را موجب کاهش هزینه ها، اعزام حداکثری منتظران سفر حج و تسهیل امر زیارت شود، پیگیری و اجرا خواهند کرد.

وی همچنین از مشخص شدن سود پول جاماندگان حج گذشته توسط بانک ذی ربط با توجه به مدت زمان و میزان مبلغ واریزی خبرداد و نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت هم تصریح کرد که این مبلغ هرچه سریعتر به حساب افراد واریز و اطلاع رسانی لازم انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به اینکه زائران حج ۱۴۰۶ انتظار دارند که پس از سفرهیئت حج جمهوری اسلامی ایران به عربستان تکلیف سفرحجّشان روشن شود، خواستار تشکیل کارگروهی تحت نظارت رئیس سازمان حج و زیارت برای تصمیم گیری در باره مسائل پیش رو و انعکاس آن توسط روابط عمومی این سازمان به متقاضیان شد.

سرپرست حجاج ایرانی همچنین به برخی راهکار‌ها که می‌تواند به کاهش هزینه‌های حج منجر شود، اشاره کرد و با توجه به اینکه در سال‌های قبل در این ایام کاروان‌ها تشکیل و جلسات آموزشی در حال برگزاری بود، از معاون حج و عمره سازمان حج خواست بدلیل ضیق وقت تدابیر لازم اندیشیده شود تا بلافاصله بعد از مشخص شدن میزان و نرخ ارز و اعلام قیمت حج، ثبت نام‌ها نهایی و امور اجرایی و آموزشی به سرعت انجام شود.

معاون حج و عمره سازمان حج هم با بیان اقدامات و دستاورد‌های سفر هیئت حج کشورمان و مذاکره با وزیر و معاونان وزارت حج و عمره عربستان و شرکت در کنفرانس و نمایشگاه حج، به مشارکت در کارگاه‌های آموزشی حج، برگزاری جلسه با شرکت‌های نقل زمینی و توافقات اولیه، شرکت‌های هواپیمایی ناس وهواپیمایی کشوری عربستان، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پزشکی، خدمات الکترونیکی، تأمین کننده زیر ساخت خدمات، خدمات دهنده مشاعر مقدسه و تأمین کنندگان مسکن اشاره کرد.

اکبر رضایی افزود: برخی هزینه‌های سفر حج حکومی است و درحال حاضر نمی‌توان تغییری داد ولی درمورد هزینه‌های غیرحکومی درتلاش هستیم با تغییرسیاست‌ها و رویه‌ها تا حد امکان هزینه‌ها را کاهش دهیم که به اعزام تعداد بیشتری از زائران منجر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه فرصت دریافت رقم طلب زائران حج پیش رو ۸ بهمن ماه اعلام شده است به تشریح راهکار‌های پیش بینی شده برای دریافت قیمت حج ۱۴۰۶ از زائران با توجه به زمانبندی عملیات حج پرداخت و تصریح کرد: موضع مسئولان وزارت حج عربستان، انجام سفر‌های عمره است و پیرو مذاکرات صورت گرفته قرار است نتیجه در روز‌های آینده به سازمان حج منعکس شود.

این جلسه با گزارش رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت درخصوص مذاکرات با شرکت‌های خدمات دهنده درسفر هیئت ایرانی به عربستان پایان یافت و وی به افزایش هزینه‌ها در حوزه درمان و لزوم به کارگیری تعداد بیشتری از نیرو‌های سعودی طبق دستورالعمل‌های کشور میزبان اشاره کرد.

سید علی مرعشی همچنین افزود: تاکنون از بیش از ۷۰ هزار نفری که در سامانه این مرکز ثبت شده‌اند حدود ۹۴۰۰ نفر برای معاینات پزشکی مراجعه نکرده‌اند. معاینات بیش از ۵۷ هزار و ۴۰۰ نفر نیز تائید شده و برای ۲۶۴ نفرعدم تائید درج شده است.