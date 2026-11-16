محسن پوراحمدی، در نشست مشترک با سرهنگ علی رمضانی، رئیس مؤسسه رهگشای خراسان رضوی،و امیر رزاقی؛ رئیس مرکز تعویض پلاک استان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت بهره‌مندی منطقه آزاد سرخس از ظرفیت قانونی واردات خودرو اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد سرخس با هدف تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و ارائه خدمات به متقاضیان، زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی مرکز شماره‌گذاری خودرو را فراهم کرده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی

وی افزود: فضای مجهز و مناسبی برای استقرار مرکز شماره‌گذاری در نظر گرفته شده و تلاش شده است این مجموعه از نظر امکانات و زیرساخت‌ها در سطح مراکز شاخص استان قرار گیرد.

قائم‌مقام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد سرخس با اشاره به فرآیند انتخاب شرکت‌های واردکننده خودرو تصریح کرد: شرکت‌های متقاضی از طریق فراخوان و بر اساس شاخص‌هایی همچون تمکن مالی، سابقه واردات و برخورداری از شرایط لازم ارزیابی شده‌اند و تاکنون حدود ۱۰ شرکت مراحل ثبت و اخذ مجوز‌های مربوطه را طی کرده‌اند.

پوراحمدی ادامه داد: یکی از شرکت‌های مجاز نیز محموله خودرو‌های وارداتی خود را پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص کرده است و این خودرو‌ها در حال حاضر آماده شماره‌گذاری هستند که با آغاز فعالیت مرکز، امکان ورود آنها به چرخه تردد قانونی فراهم خواهد شد.

وی با تأکید بر آمادگی سازمان برای همکاری با مؤسسه رهگشا گفت: زیرساخت‌های مورد درخواست مجموعه انتظامی فراهم شده و انتظار می‌رود با تکمیل هماهنگی‌های فنی، اتصال سامانه‌های ارتباطی و تأمین تجهیزات مورد نیاز، فرآیند شماره‌گذاری خودرو‌ها در کوتاه‌ترین زمان آغاز شود.

سرهنگ علی رمضانی، رئیس مؤسسه رهگشای خراسان رضوی، نیز در این نشست با اشاره به ضرورت پیش‌بینی ظرفیت متناسب با تقاضای آینده اظهار کرد: راه‌اندازی مرکز شماره‌گذاری خودرو‌های منطقه آزاد سرخس نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین نیروی انسانی متخصص، تجهیزات فنی، انبار پلاک و زیرساخت‌های ارتباطی است.

وی افزود: با توجه به افزایش احتمالی تعداد خودرو‌های وارداتی، ضروری است از ابتدای فعالیت مرکز، سازوکار اجرایی مناسبی پیش‌بینی شود تا خدمات شماره‌گذاری با سرعت و کیفیت مطلوب به متقاضیان ارائه شود.

رمضانی همچنین با اشاره به فاصله سرخس تا مشهد و ضرورت کاهش مراجعات مالکان خودرو‌های منطقه آزاد گفت: پیشنهاد ایجاد فضایی مستقل در مشهد برای ارائه بخشی از خدمات مرتبط با مجوز‌های تردد و امور اداری خودرو‌های منطقه آزاد، با هماهنگی مسئولان مربوطه بررسی خواهد شد.

رئیس مؤسسه رهگشای خراسان رضوی با تأکید بر هماهنگی با مؤسسه رهگشای کشور برای تعیین سازوکار اجرایی مرکز تصریح کرد: پس از بررسی نهایی زیرساخت‌ها و مشخص‌شدن نیازمندی‌های تجهیزاتی و نیروی انسانی، اقدامات لازم برای استقرار عوامل اجرایی و آغاز فعالیت مرکز پیگیری خواهد شد.

در پایان این نشست، مسئولان مؤسسه رهگشا و مرکز تعویض پلاک استان از محل پیش‌بینی‌شده برای شماره‌گذاری خودرو‌های منطقه آزاد سرخس بازدید کردند و مقرر شد با تکمیل هماهنگی‌های فنی و اجرایی و تعیین برنامه زمان‌بندی، زمینه راه‌اندازی و آغاز خدمات‌رسانی این مرکز در سریع‌ترین زمان ممکن فراهم شود.