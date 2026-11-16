به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ژولیَن اُدول Julien Odoul با بیان اینکه ۱۰ میلیون نفر در فرانسه زیر خط فقر زندگی می‌کنند گفته فرانسوی‌ها نمی‌توانند با این وضعیت دوام بیاورند.

نماینده مجلس فرانسه گفت بر اساس گزارش اینسه (موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه)، این کشور به سطح فقر سال ۱۹۹۶ رسیده، به این معنی که بسیاری از مردم آشکارا در خانه جان خود را از دست می‌دهند. ژولیَن اُدول این را هم گفته که به علت بالا بودن هزینه‌های درمان ۴۰ درصد از شهروندان فرانسوی از درمان پزشکی صرف نظر می‌کنند.

مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، سه هفته قبل (۷ آبان) جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز را عامل اصلی افزایش قیمت سوخت و کاهش قدرت خرید مردم اعلام کرد.