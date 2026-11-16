به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سردار حسین حسن‌پور با تأکید بر عزم جدی مجموعه انتظامی در برخورد با متجاوزان به منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: حفاظت از سرمایه‌های ملی و صیانت از حقوق عامه یکی از اولویت‌های پلیس است و مأموران انتظامی با همکاری دستگاه قضائی و کارشناسان منابع طبیعی، مقابله با زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی اراضی را با جدیت دنبال می‌کنند.

وی افزود: در یک ماه گذشته، مأموران انتظامی شهرستان‌های مختلف استان با انجام اقدامات پلیسی، بررسی گزارش‌های مردمی و هماهنگی قضائی، موفق شدند در شهرستان‌های تالش، رضوانشهر، ماسال، رشت، سیاهکل و آستانه اشرفیه، بیش از ۳۰۳ هزار مترمربع از اراضی ملی را که به شیوه‌های مختلف از جمله محصور کردن با سیم‌خاردار، فنس و پرچین به تصرف افراد سودجو درآمده بود، رفع تصرف کنند.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به ارزش قابل توجه زمین‌های بازگردانده‌شده به بیت‌المال افزود: در این مدت، بیشترین حجم رفع تصرف مربوط به ۲۶ هکتار از نوار ساحلی مناطق زیباکنار، چونچنان و خشک‌اسطلخ شهرستان رشت بود که ارزش کارشناسی آن بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

سردار حسن پور با بیان اینکه در جریان این اقدامات، متهمان پرونده‌ها شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: برخورد با زمین‌خواران و افرادی که با سوءاستفاده از منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی به دنبال منافع شخصی هستند، بدون اغماض در دستور کار پلیس قرار دارد.